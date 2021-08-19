Собянин потерял друга Петра Педелева из пансионата им. Калинина. Куда пропал инвалид после убийства пенсионера?
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Собянин потерял друга Петра Педелева из пансионата им. Калинина. Куда пропал инвалид после убийства пенсионера?

5:27:238/19/2021,Валерия НипомнящаяФото: Курьер. Среда. Бердск
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Год назад мужчина угрожал ножом и избил двух сотрудников пансионата. А в апреле 2021 зарезал постояльца пансионата.

По некоторым данным, у Петра было не менее трех судимостей

Друг инвалида Петра Педелева, который ранее жил в пансионате им. Калинина, начал его разыскивать. Напомним, "Курьер. Среда. Бердск" ранее писала о пенсионере, который живет в отделении №4 пансионата имени Калинина в Бердске. Петр Педелев – инвалид. Он поделился информацией о том, что его не выпускают на улицу и обвиняют в пьянстве.

Мы связались с другом детства Петра, с которым они росли вместе, и он рассказал, что не может его найти.

- Уже год вестей нет от него. У него был день рождения вчера, а я его даже поздравить не смог. Я знаю, что его посадили в тюрьму. До меня дошла информация через знакомых. Никто в пансионате ничего не знает. Родственникам тоже не сообщили об этой ситуации. Я бы очень хотел узнать, где он и что с ним, чтобы написать ему или отправить передачу, - поделился в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 19 августа Михаил Собянин.

До того, как Петр потерял обе ноги, он работал на стройках. Ноги он отморозил зимой – долгое время лежал в больнице, думал, может, вернутся, но нет, пришлось отрезать. С женой развелся. Сын, которому идет уже четвертый десяток, приезжал лишь однажды, немного поговорил с отцом и уехал.

Пенсионер рассказывал, что в пансионате задерживают медицинские услуги, ужасно кормят, а медсестры организовывают побои.

Позже в учреждении сообщили, что мужчина угрожал ножом и сам избил двух сотрудников пансионата. Тогда пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области подтвердила факт инцидента.

При вопросе о выпивке Педелев объяснял, что на протезах пройти 2 километра до ближайшей остановки невозможно. Раньше он злоупотреблял спиртным, но сейчас у него нет возможности и средств.

Весной 60-летнего Педелева обвинили в убийстве, совершенном 1 апреля. Оно произошло в пансионате ветеранов труда им. Калинина, который находится в поселке Новый. После конфликта с другим постояльцем учреждения во время распития спиртных напитков он ударил его ножом в живот, 67-летний мужчина скончался. По сведениям администрации стационарного учреждения, конфликт произошел на почве личной неприязни. Педелев полностью признал свою вину.

По некоторым данным, у Петра было не менее трех судимостей. Его задержали. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Подробности в ближайшее время.

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