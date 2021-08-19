Скарлетт Йохансон стала мамой во второй раз

Актриса Скарлетт Йохансон родила второго ребенка от супруга Колина Йоста. Представитель актрисы подтвердил эту новость американским СМИ в среду, а потом муж Скарлетт написал об этом в своем аккаунте в соцсетях.
- Хорошо, хорошо, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим, - написала звезда «Субботним вечером в прямом эфире» .
Это второй ребенок актрисы «Черной вдовы». Она делит свою шестилетнюю дочь Роуз с бывшим мужем Роменом Дауриаком.
Йост подтвердил, что его жена беременна во время стендап-комедийного шоу на этой неделе. «У нас будет ребенок», - сказал он в газете Us Weekly .