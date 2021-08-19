"Константин Ивлев не терпит слабых на своей кухне": Историк из Ростова рассказала о пятом сезоне шоу «Адская кухня»

Историк из Ростова-На-Дону поборется за миллион рублей в шоу «Адская кухня». Карина Вуйчич стала участницей 5 сезона популярного реалити-шоу на телеканале "Пятница".
Перед премьерой нового сезона «Адской кухни» Карина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», почему ушла с хорошей должности, как проходил кастинг на телешоу и, своё впечатление о грозном шефе — Ивлеве. Еще перед съемками Карина подписала договор о неразглашении информации о том, что было на реалити-шоу. За нарушение предусмотрены большие штрафы. Поэтому сейчас девушка может рассказывать лишь о своих впечатлениях, не вдаваясь в сюжетные повороты и прочие детали.
- К участию в проекте я шла долго: целый год готовилась, изучала проект, смотрела предыдущие сезоны, оттачивала мастерство. Вообще, кастинг состоит из нескольких этапов, которые были крайне сложны: нас проверяли на выносливость, психическую устойчивость, проверяли наши кулинарные способности и возможности. Константин Ивлев не терпит слабых на своей кухне, это, наверное, давно понятно, — рассказала Карина Вуйчич 19 августа.
Итак, согласно шоу, 22 повара: 11 мужчин и 11 женщин из разных уголков мира должны пройти разные испытания. Грозный шеф Константин Ивлев будет безжалостно оценивать умения участников и выгонять тех, кто проиграл.
Кстати, Карина Вуйчич променяла хорошую работу на нож и поварёшку. На проекте девушка нашла несколько друзей, с которыми она общается до сих пор.
- Я работаю в системе образования, но безумно люблю кухню, еду и все, что с ней связано. Ради участия в проекте ушла с хорошей работы, — сообщила девушка.