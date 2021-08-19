"Мы всех прощаем": Мать обратилась к убийце своего новорожденного сына, выброшенного в окно
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"Мы всех прощаем": Мать обратилась к убийце своего новорожденного сына, выброшенного в окно

6:39:338/19/2021Фото: Соцсети
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После проведенного кесарева сечения две женщины находились в одной палате. Пациентка с расстройством психики выкинула ребенка своей соседки с третьего этажа роддома.

Новорожденный погиб после того, как его выбросили из окна больницы

Мать младенца, погибшего от травм после падения на землю с высоты третьего этажа, обратилась в соцсети к убийце своего ребенка. Она сообщила, что простила женщину, убившую ее новорожденного сына.

- За те дни, которые нам с мужем пришлось оставаться в роддоме, так как я была на лечении, мы прожили все, что только можно было прожить. И боль, и отчаяние, и горе, и отрицание, мы рыдали и не спали вообще… Иногда мне хотелось выйти в окно. А потом мы поняли, что за такой короткий период наш сын научил нас ценить и любить еще больше, - написала Виктория Иванова в ВКонтакте.

По словам потерявшей сына жительницы Стерлитамака, они с мужем долго ждали появления малыша, который являлся апогеем их всеобщей любви. Она заявила, что никого не винит в произошедшем и прощает всех, кто был причастен к произошедшему. Также Виктория Иванова отметила, что благодарна врачам за все, что они сделали для нее и ее семьи.

- Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Писать заявление в суд мы не будем. Потому что наш Володя про большую и искреннюю любовь. Зло злом не победить. Я так счастлива, что успела сделать одну его фотографию на память. Сегодня мы простились с нашим ребёночком. А ещё у нас сегодня годовщина свадьбы. Я всё равно Мама троих детей. Просто один мой ребёнок живёт у меня в сердце. Теперь мы будет жить сильно и счастливо, и в огромной любви, ради нашего Володи, - написала мать погибшего ребенка.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", 16 августа в Стерлитамаке произошла трагедия. После проведенного кесарева сечения одна из пациенток, которая лежала в палате с пострадавшей, выбросила в окно третьего этажа ребенка своей соседки. Позже оказалось, что совершившая преступление находится на учете в психоневрологическом диспансере, ее задержали и отправили в СИЗО.

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