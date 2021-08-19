Дистант сохранят с 1 сентября 2021 в вузах Новосибирска, заявили в минобре
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Дистант сохранят с 1 сентября 2021 в вузах Новосибирска, заявили в минобре

7:17:068/19/2021Фото: Pixabay
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Из-за коронавируса лекции в вузах будут проходить в формате онлайн, занятия, на которых требуется личное присутствие студентов, будут проводиться очно.

ноутбук
Студенты будут слушать лекции по интернету

Власти Новосибирской области приняли решение пока сохранить комбинированную форму обучения в учебных заведениях, где это возможно. Лекции можно будет прослушать в онлайн-формате, об этом рассказал Сергей Федорчук, возглавляющий региональное министерство образования. Также он отметил, что для проведения занятий, требующих личного присутствия студентов, они буду проводиться очно.

Для студентов, которые не поставили прививку, не будет ограничений по заселению в общежитие. Сергей Федорчук отметил, что в настоящее время нет закона, запрещающего селить в общежитие невакцинированных студентов.

Глава ведомства советует привиться всем студентам до начала занятий, если кто-то из учащихся заразится коронавирусом, он должен будет быть изолирован и учиться в дистанционном формате.

Для иностранных студентов не выделяются средства на вакцинацию, поэтому они пока будут учиться дистанционно.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее Федорчук заявлял о том, что школьники региона начнут новый учебный год в очном формате.

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вузлекциядистанционное обучениеминистерство образования Новосибирской областиСергей Федорчук
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