Икра из кабачков: рецепт радует всю зиму

Предлагаем вам рецепт очень вкусной и низкокалорийной закуски, приготовить которую довольно просто, потому советуем вам обязательно воспользоваться нижеприведенным рецептом. Речь идет о кабачковой икре.
Полностью время приготовления займет у вас 3 часа, однако вы нисколько не пожалеете, попробовав результат своей работы.
Для приготовления икры вам потребуется 3 килограмма мякоти, белого лука - 1 килограмм, 1 килограмм морковки, 1,5 стакана подсолнечного масла без запаха, 70 граммов томатной пасты, 100 граммов чеснока, 20 граммов сахара, 30 граммов соли, одна столовая ложка уксусной эссенции 70%, корень петрушки - 20 граммов, черный молотый перец - чайная ложка.
Кабачки моем и чистим, убираем мякоть и семена. Измельчаем и тушим с растительным маслом до той степени, пока сок не испарится. Следите, чтобы они не поджаривались.
Лук, корень петрушки и морковь также обжарьте на другой сковородке около 10 минут до размягчения и появления золотистого цвета.
Все обжаренные овощи (кабачки и лук и морковью) пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером до гладкости. Варим измельченные овощи в кастрюле под крышкой на медленном огне около часа. Не забывайте помешивать.
Через час добавляем в кастрюлю соль, сахар, томатную пасту и перец, добавляем оставшиеся растительное масло и варим ещё 30 минут.
После этого добавляем уксус и чеснок, пропущенный через пресс, после чего даем икре проварится ещё 8 минут. Икру нужно разливать в стерилизованные банки, сразу закручивая их прокипяченными крышками. Закрученные банки переворачиваем, укрываем шубой и ждем полного остывания, после чего икру можно опустить в погреб.