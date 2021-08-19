Ликвидировать сотни мусорных свалок в черте города приказали в правительстве РФ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ликвидировать сотни мусорных свалок в черте города приказали в правительстве РФ

8:06:008/19/2021
0

Кроме того, регионы должны принять дополнительные решения, которые позволят выполнить поручение президента и ликвидировать несанкционированные свалки.

Бердская свалка находится в черте города

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание с главами регионов по реализации проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

По ее словам, 191 свалка в границах городов будет ликвидирована на год раньше - уже в 2023 году.

Учитывая значительную разницу в технологических решениях, используемых для рекультивации мусорных полигонов, Абрамченко поручила разработать типовые технологические решения для их ликвидации, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Со стороны федерального центра уже проведена типизация решений по ликвидации. Анализ показал, что стоимость рекультивации снизится в среднем на 3–5 млн рублей за гектар. А благодаря созданию библиотеки решений, нормативов по каждому виду работ и их стоимости, сокращению административных процедур скорость разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертиз существенно вырастет. Минстрой вместе с Минприроды должны подготовить соответствующие нормативы», – заявила вице-премьер.

Регионы должны принять дополнительные решения, которые позволят выполнить поручение президента и ликвидировать несанкционированные свалки.

«В ряде субъектов отстает работа по подготовке проектно-сметной документации, не проведена экологическая экспертиза и не найдены лучшие технологические решения. Таких свалок – 44 в 22 субъектах. Срыв работ недопустим. Граждане давно ждут рекультивации этих объектов», – была категорична Виктория Абрамченко.

Для успешной реализации федерального проекта регионам необходимо организовать работу по проектированию, прохождению всех необходимых экспертиз и последующей рекультивации 110 свалок, находящихся в границах городов. При этом по 44 объектам из них не заключены контракты на разработку проектно-сметной документации. Виктория Абрамченко поручила обеспечить заключение указанных контрактов не позднее 30 сентября 2021 года, руководителям регионов взять на личный контроль организацию рекультивации.

«На начало этого года на территории нашей страны ликвидировано 86 объектов: 28 свалок и 58 объектов накопленного вреда. Общая площадь восстановленных земель составила 830 га, а количество людей, для которых в результате улучшилось качество жизни, приближается к 5 миллионам человек. Несанкционированные свалки должны стать забытым прошлым, нужно сформировать новую культуру обращения с отходами и создавать безопасные, современные объекты обращения с ТКО», – отметила Абрамченко.

Напомним, что в Бердске мусорный полигон находится в черте города. Более того, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", у самой границы с Бердском, недалеко от городского кладбища, на территории Искитимского района, будет создана новая свалка. Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, несмотря на протестя жителей.

Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Стало известно, что нашли в крови МакSим после выхода из комы
Собчак резко высказалась об Алине Кабаевой
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Талибы прямо сказали, что сделают с женщинами в Афганистане
Васильева уволена: важные детали произошедшего
Три брата провалились в выгребную яму и погибли
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Европа может снять санкции с России из-за ошибки Киева
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Названы семь ошибок родителей, которые портят ребенка
Как по ногтям определить наличие коронавируса
О реакции после «Эпиваккороны» у пожилых: мнение врачей
Судья с Украины объяснила провал гимнастки из РФ на ОИ
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Охранник библиотеки сломал лицо 19-летнему читателю: Пострадавший попал в больницу
7:38:31 8/19/2021
Охранник библиотеки сломал лицо 19-летнему читателю: Пострадавший попал в больницу
Что можно и нельзя делать с землей на выходных 21 и 22 августа 2021 года: Точный лунный календарь
7:20:46 8/19/2021
Что можно и нельзя делать с землей на выходных 21 и 22 августа 2021 года: Точный лунный календарь
Дистант сохранят с 1 сентября 2021 в вузах Новосибирска, заявили в минобре
7:17:06 8/19/2021
Дистант сохранят с 1 сентября 2021 в вузах Новосибирска, заявили в минобре
БердскШколы Бердска безопасны и могут открыть двери 1 сентября, заявили в госпожнадзоре
7:03:07 8/19/2021
Школы Бердска безопасны и могут открыть двери 1 сентября, заявили в госпожнадзоре
"Мы всех прощаем": Мать обратилась к убийце своего новорожденного сына, выброшенного в окно
6:39:33 8/19/2021
"Мы всех прощаем": Мать обратилась к убийце своего новорожденного сына, выброшенного в окно
Розыгрыш квартир и машин предложил провести ради явки на выборы в сентябре 2021 года Миронов
6:21:17 8/19/2021
Розыгрыш квартир и машин предложил провести ради явки на выборы в сентябре 2021 года Миронов
19 августа – собирают горох: божественно вкусный рецепт горошницы
6:20:00 8/19/2021
19 августа – собирают горох: божественно вкусный рецепт горошницы
Похожего на сбежавшего из ИВС арестанта Мавриди увидели в Подольске
5:57:43 8/19/2021
Похожего на сбежавшего из ИВС арестанта Мавриди увидели в Подольске
БердскЖитель Бердска взломал игровой автомат и украл 2360 рублей
5:39:41 8/19/2021
Житель Бердска взломал игровой автомат и украл 2360 рублей
Столото в тираже 456 "Жилищная лотерея": 22 августа 2021 года на кону 700 млн и 25 призов по 250 000 рублей на ремонт
5:20:28 8/19/2021
Столото в тираже 456 "Жилищная лотерея": 22 августа 2021 года на кону 700 млн и 25 призов по 250 000 рублей на ремонт