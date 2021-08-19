Ликвидировать сотни мусорных свалок в черте города приказали в правительстве РФ

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание с главами регионов по реализации проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
По ее словам, 191 свалка в границах городов будет ликвидирована на год раньше - уже в 2023 году.
Учитывая значительную разницу в технологических решениях, используемых для рекультивации мусорных полигонов, Абрамченко поручила разработать типовые технологические решения для их ликвидации, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«Со стороны федерального центра уже проведена типизация решений по ликвидации. Анализ показал, что стоимость рекультивации снизится в среднем на 3–5 млн рублей за гектар. А благодаря созданию библиотеки решений, нормативов по каждому виду работ и их стоимости, сокращению административных процедур скорость разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертиз существенно вырастет. Минстрой вместе с Минприроды должны подготовить соответствующие нормативы», – заявила вице-премьер.
Регионы должны принять дополнительные решения, которые позволят выполнить поручение президента и ликвидировать несанкционированные свалки.
«В ряде субъектов отстает работа по подготовке проектно-сметной документации, не проведена экологическая экспертиза и не найдены лучшие технологические решения. Таких свалок – 44 в 22 субъектах. Срыв работ недопустим. Граждане давно ждут рекультивации этих объектов», – была категорична Виктория Абрамченко.
Для успешной реализации федерального проекта регионам необходимо организовать работу по проектированию, прохождению всех необходимых экспертиз и последующей рекультивации 110 свалок, находящихся в границах городов. При этом по 44 объектам из них не заключены контракты на разработку проектно-сметной документации. Виктория Абрамченко поручила обеспечить заключение указанных контрактов не позднее 30 сентября 2021 года, руководителям регионов взять на личный контроль организацию рекультивации.
«На начало этого года на территории нашей страны ликвидировано 86 объектов: 28 свалок и 58 объектов накопленного вреда. Общая площадь восстановленных земель составила 830 га, а количество людей, для которых в результате улучшилось качество жизни, приближается к 5 миллионам человек. Несанкционированные свалки должны стать забытым прошлым, нужно сформировать новую культуру обращения с отходами и создавать безопасные, современные объекты обращения с ТКО», – отметила Абрамченко.
Напомним, что в Бердске мусорный полигон находится в черте города. Более того, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", у самой границы с Бердском, недалеко от городского кладбища, на территории Искитимского района, будет создана новая свалка. Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, несмотря на протестя жителей.