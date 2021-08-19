Чудеса исцеления святого Пимена Многоболезненного: мощнейшая молитва на 20 августа

20 августа православная церковь отмечает день памяти преподобного Пимена Многоболезненного. Он сам был парализованным монахом, но молитвой сумел исцелить другого парализованного человека, а за 3 дня до своей кончины смог самостоятельно подняться на ноги.
Известно, что святой болел с самого рождения, однако за ним никто не ухаживал, потому что от него исходил очень неприятный запах. Мальчик очень часто просил своих родителей, чтобы они отнесли его и оставили в монастыре, однако родители не соглашались выполнить его просьбу до той поры, пока ему совсем не стало плохо. Когда они думали что мальчик неизбежно умрет, они отнесли его в Печерский монастырь. Родители попросили местных монахов, чтобы они молились о его выздоровлении, однако сам Пимен не желал этого выздоровления, поскольку не хотел, чтобы родители забирали его обратно домой. Он просил Господа , чтобы навсегда остаться в монастыре.
Однажды ночью с ним в монастыре случилось чудо - ему приснились ангелы , которые во сне одели его в монашеские одеяния, остригли и предсказали ему, что страдать он будет всю свою жизнь, но исцелиться перед самой смертью. Утром монахи пришли к мальчику и увидели, что он лежит радостный и переодетый в монашеские одеяния, он рассказал им о том, что случилось ночью. Монахи у постели обнаружили состриженные волосы и после долгих раздумий признали, что постриг был настоящим, после чего Пимена приняли в число монашеской братии.
Он оставался лежачим, иногда без должного ухода по три дня на протяжении 20 лет. Однажды к нему в келью принесли другого парализованного монаха. Пимен спросил его о том, готов ли он будет ухаживать за ним, если он его исцелит. Монах дал ему утвердительный ответ и Пимен горячими молитвами сумел его исцелить.
Поухаживал за больным выздоровевший монах совсем недолго, пока ему до отвращения не стал неприятен запах от больного. Он его бросил, после чего сильно заболел. О нем рассказали Пимену и он позвал его к себе, не желая его наказывать за то, что он его бросил. Больному передали его слова, он тут же выздоровел и своими ногами пришёл к Пимену.
С тех пор исцеленный монах служил ему до самой смерти, однако за 3 дня до своей кончины Пимен исцелился, как ему и предсказывали ангелы. Он смог обойти все комнаты в монастыре, попрощаться со всеми монахами, смог самостоятельно причаститься и приготовиться к смерти.
Молитва Пимену Многоболезненному