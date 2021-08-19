Чудеса исцеления святого Пимена Многоболезненного: мощнейшая молитва на 20 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чудеса исцеления святого Пимена Многоболезненного: мощнейшая молитва на 20 августа

11:20:408/19/2021Фото: Татарстанская митрополия
0

За 3 дня до своей кончины Пимен исцелился, как ему и предсказывали ангелы. А перед этим, будучи сам парализованным, сотворил чудо.

икона
Этот монах сам был лежачим, но вылечил другого парализованного

20 августа православная церковь отмечает день памяти преподобного Пимена Многоболезненного. Он сам был парализованным монахом, но молитвой сумел исцелить другого парализованного человека, а за 3 дня до своей кончины смог самостоятельно подняться на ноги.

Известно, что святой болел с самого рождения, однако за ним никто не ухаживал, потому что от него исходил очень неприятный запах. Мальчик очень часто просил своих родителей, чтобы они отнесли его и оставили в монастыре, однако родители не соглашались выполнить его просьбу до той поры, пока ему совсем не стало плохо. Когда они думали что мальчик неизбежно умрет, они отнесли его в Печерский монастырь. Родители попросили местных монахов, чтобы они молились о его выздоровлении, однако сам Пимен не желал этого выздоровления, поскольку не хотел, чтобы родители забирали его обратно домой. Он просил Господа , чтобы навсегда остаться в монастыре.

Однажды ночью с ним в монастыре случилось чудо - ему приснились ангелы , которые во сне одели его в монашеские одеяния, остригли и предсказали ему, что страдать он будет всю свою жизнь, но исцелиться перед самой смертью. Утром монахи пришли к мальчику и увидели, что он лежит радостный и переодетый в монашеские одеяния, он рассказал им о том, что случилось ночью. Монахи у постели обнаружили состриженные волосы и после долгих раздумий признали, что постриг был настоящим, после чего Пимена приняли в число монашеской братии.

Он оставался лежачим, иногда без должного ухода по три дня на протяжении 20 лет. Однажды к нему в келью принесли другого парализованного монаха. Пимен спросил его о том, готов ли он будет ухаживать за ним, если он его исцелит. Монах дал ему утвердительный ответ и Пимен горячими молитвами сумел его исцелить.

Поухаживал за больным выздоровевший монах совсем недолго, пока ему до отвращения не стал неприятен запах от больного. Он его бросил, после чего сильно заболел. О нем рассказали Пимену и он позвал его к себе, не желая его наказывать за то, что он его бросил. Больному передали его слова, он тут же выздоровел и своими ногами пришёл к Пимену.

С тех пор исцеленный монах служил ему до самой смерти, однако за 3 дня до своей кончины Пимен исцелился, как ему и предсказывали ангелы. Он смог обойти все комнаты в монастыре, попрощаться со всеми монахами, смог самостоятельно причаститься и приготовиться к смерти.

Молитва Пимену Многоболезненному

Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Что ждет женщин Афганистана: обещание талибов
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
14-летняя дочь мужа Макеевой подала на артистку в суд
Фото Асмус с "изувеченным" лицом взволновало Сеть
Арзамасова выложила первое фото после родов
молитвапраздникив чем помогаетПимен Многоболезненный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

О чем попросите святого?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чудеса исцеления святого Пимена Многоболезненного: мощнейшая молитва на 20 августа
11:20:40 8/19/2021
Чудеса исцеления святого Пимена Многоболезненного: мощнейшая молитва на 20 августа
Эксперты расшифровали черные ящики разбившегося Ан-26 на Камчатке: Погибли 28 человек
11:06:14 8/19/2021
Эксперты расшифровали черные ящики разбившегося Ан-26 на Камчатке: Погибли 28 человек
Верховный суд отказал в допуске к выборам в Госдуму кандидату от КПРФ Павлу Грудинину
10:50:59 8/19/2021
Верховный суд отказал в допуске к выборам в Госдуму кандидату от КПРФ Павлу Грудинину
После массовой драки с оружием выдворили из России 46 иностранцев
10:22:54 8/19/2021
После массовой драки с оружием выдворили из России 46 иностранцев
Икра из кабачков: рецепт радует всю зиму
10:20:31 8/19/2021
Икра из кабачков: рецепт радует всю зиму
Реальный срок получил убивший в ДТП девушку на "зебре" 63-летний Шопен в Новосибирске
10:12:04 8/19/2021
Реальный срок получил убивший в ДТП девушку на "зебре" 63-летний Шопен в Новосибирске
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась. Но вину не признала
9:44:42 8/19/2021
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась. Но вину не признала
Склад пивного магазина «Арсенал» сгорел под Новосибирском. Смотрите видео
9:27:35 8/19/2021
Склад пивного магазина «Арсенал» сгорел под Новосибирском. Смотрите видео
63-летняя Мадонна с шестью детьми и другом 27-летним Ахламаликом позирует в свой день рождения в Италии
9:24:52 8/19/2021
63-летняя Мадонна с шестью детьми и другом 27-летним Ахламаликом позирует в свой день рождения в Италии
Как выбрать зажигалку для газовой плиты?
9:20:29 8/19/2021
Как выбрать зажигалку для газовой плиты?