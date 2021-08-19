Охранник библиотеки сломал лицо 19-летнему читателю: Пострадавший попал в больницу
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Охранник библиотеки сломал лицо 19-летнему читателю: Пострадавший попал в больницу

7:38:318/19/2021Фото: PxHere
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Между посетителями и охранником произошел конфликт, в ходе которого молодому мужчине нанесены тяжелые травмы головы.

Драка в библиотеке между посетителем и охранником завершилась серьезными травмами

В полицию поступило сообщение об избиении 19-летнего посетителя библиотеки в Москве. 28-летний сотрудник охраны после конфликта с читателем избил его на территории учреждения. Об этом стало известно из источника в правоохранительных органах Агентству городских новостей «Москва».

- 18 августа в полицию поступила информация об избиении мужчины в Российской государственной библиотеке на ул. Воздвиженка. Было установлено, что в 15:40 этого дня между посетителями и охранником произошел конфликт, в ходе которого последний причинил 19-летнему мужчине тяжелые травмы головы. Впоследствии врачи диагностировали у него перелом лицевых костей, а также многочисленные ссадины лица и конечностей. К настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов установили личность охранника. Им оказался 28-летний мужчина, проживающий в Можайском районе столицы, - рассказал собеседник агентства.

В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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