Охранник библиотеки сломал лицо 19-летнему читателю: Пострадавший попал в больницу

В полицию поступило сообщение об избиении 19-летнего посетителя библиотеки в Москве. 28-летний сотрудник охраны после конфликта с читателем избил его на территории учреждения. Об этом стало известно из источника в правоохранительных органах Агентству городских новостей «Москва».
- 18 августа в полицию поступила информация об избиении мужчины в Российской государственной библиотеке на ул. Воздвиженка. Было установлено, что в 15:40 этого дня между посетителями и охранником произошел конфликт, в ходе которого последний причинил 19-летнему мужчине тяжелые травмы головы. Впоследствии врачи диагностировали у него перелом лицевых костей, а также многочисленные ссадины лица и конечностей. К настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов установили личность охранника. Им оказался 28-летний мужчина, проживающий в Можайском районе столицы, - рассказал собеседник агентства.
В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.