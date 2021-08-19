Сбор подписей за отставку мэра Новосибирска незаконным назвал Анатолий Локоть
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19.08
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Сбор подписей за отставку мэра Новосибирска незаконным назвал Анатолий Локоть

8:24:318/19/2021Фото: Соцсети
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По словам градоначальника, данные, которые граждане дают для сбора подписей, могут быть использованы против них.

мужчина
Анатолий Локоть предупредил граждан о возможных махинациях с их подписями

Мэр Новосибирска считает незаконным сбор подписей за его отставку. Об этом он заявил журналистам 19 августа во время пресс-конференции.

Анатолий Локоть предупредил жителей города, которые выступают против него, что персональными данными, которые они оставляют в подписных листах, могут воспользоваться в неблаговидных целях разного рода мошенники.

О том, что в настоящее время инициативная группа не зарегистрирована в избиркоме, мэр Новосибирска предупредил граждан. Сбор подписей, который осуществляется участниками данной группы, противоречит закону.

Анатолий Локоть считает данную акцию против себя приуроченной к выборам в Государственную думу.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мэр Новосибирска возглавляет областной список КПРФ на думских выборах. Он является руководителем регионального комитета компартии.

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