Сбор подписей за отставку мэра Новосибирска незаконным назвал Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска считает незаконным сбор подписей за его отставку. Об этом он заявил журналистам 19 августа во время пресс-конференции.
Анатолий Локоть предупредил жителей города, которые выступают против него, что персональными данными, которые они оставляют в подписных листах, могут воспользоваться в неблаговидных целях разного рода мошенники.
О том, что в настоящее время инициативная группа не зарегистрирована в избиркоме, мэр Новосибирска предупредил граждан. Сбор подписей, который осуществляется участниками данной группы, противоречит закону.
Анатолий Локоть считает данную акцию против себя приуроченной к выборам в Государственную думу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мэр Новосибирска возглавляет областной список КПРФ на думских выборах. Он является руководителем регионального комитета компартии.