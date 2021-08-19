Путч августа 1991 года ускорили развал СССР: А если бы ГКЧП победила?

В августе 1991 году в Советском союзе вдруг прекратилось вещание на телевидении и включилась трансляция «Лебединого озера». В тот момент не все понимали, что наступило начало глобальных изменений, которые произошли после.
Историк Александр Шубин, который в годы перестройки принимал участие в протестном движении и строил баррикады в центре Москвы против путчистов, рассказал для NEWS.ru о том, что могло произойти, если бы ГКЧП взяли вверх в тот момент.
- Это была довольно нелепая попытка государственного переворота, но как историк я должен учитывать, что за этими событиями стоял «второй слой» понимания: гэкачеписты угрожали, пугали переворотом, но всерьез его не проводили, — заявил Шубин.
По словам Шубина, поднявшиеся против власти члены ГКЧП, больше давили морально на противника, и в случае вооруженного противостояния, если бы оно произошло, все могло пойти по-другому.
- Это было бы не укрепление СССР, а гражданская война, потому что силы сопротивления ГКЧП тоже были очень велики. В реальности из-за ГКЧП и его провала была сорвана перспектива подписания Союзного договора, который мог сохранить Советский Союз. Таким образом, члены ГКЧП привели к коллапсу центральных органов управления СССР и, безусловно, ускорили его распад, — добавил Шубин.
19 августа 1991 года в СССР произошла попытка государственного переворота, высшие чиновники, среди которых были и военные, создали ГКЧП, выступив против политики первого президента Советского союза Михаила Горбачева.
В Москву были введены войска, но общество воспротивилось сценарию, предложенному ими, и противостояли танкам, которые доехали до центра Москвы. После трехдневного противостояния всех членов ГКЧП арестовали и осудили.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сам Горбачев считает, что именно путчисты виновны в развале СССР.