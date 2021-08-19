Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет
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Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет

8:39:478/19/2021Фото: МИД РФ
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Но российская сторона готова предоставить свою авиацию для эвакуации из Афганистана граждан в другие готовые их принять страны.

Захарова рассказала о ситуации в Афганистане

Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа заявила, что эвакуировать российское посольство из Кабула пока не собираются.

«Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет», — сказала Захарова.

По ее словам, российская сторона готова предоставить свою авиацию для эвакуации из Афганистана граждан в другие готовые их принять страны. Об этом она рассказала 19 августа в ходе брифинга.

Захарова обратила внимание на ситуацию в аэропорту Кабула и неспособность ряда стран Запада наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц, «не говоря уже о сотрудничавших с ними гражданах Афганистана, их семьях, желающих покинуть страну, но не имеющих такой возможности».

«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — отметила Захарова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", несколько афганцев погибли, пытаясь улететь на военном транспортном самолете США 15 августа, в день взятия Кабула талибами. Но и сейчас обстановка в аэропорту остается напряженной - матери бросают детей через забор, чтобы им дали убежище на пределами Афганистана.

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