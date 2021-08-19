Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет

Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа заявила, что эвакуировать российское посольство из Кабула пока не собираются.
«Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет», — сказала Захарова.
По ее словам, российская сторона готова предоставить свою авиацию для эвакуации из Афганистана граждан в другие готовые их принять страны. Об этом она рассказала 19 августа в ходе брифинга.
Захарова обратила внимание на ситуацию в аэропорту Кабула и неспособность ряда стран Запада наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц, «не говоря уже о сотрудничавших с ними гражданах Афганистана, их семьях, желающих покинуть страну, но не имеющих такой возможности».
«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — отметила Захарова.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", несколько афганцев погибли, пытаясь улететь на военном транспортном самолете США 15 августа, в день взятия Кабула талибами. Но и сейчас обстановка в аэропорту остается напряженной - матери бросают детей через забор, чтобы им дали убежище на пределами Афганистана.