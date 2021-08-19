Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась. Но вину не признала

После скандала с избиением соседкой ребенка, который оказался сыном Стаса Пьехи, страсти и не думают утихать. Ирина Безбородова прославилась на всю страну после того, как видео ее нападения на соседей по коттеджу было выложено в Сеть. Супруга футбольного судьи не считает себя невиновной, но принесла извинения публично в эфире программы «Прямой эфир».
- Я уже принесла извинения близким Стаса еще 18 июля, когда это все произошло. Мне очень жаль, что мы, взрослые люди, допустили подобную ситуацию. Я еще раз хочу извиниться перед вами, Стас, ведь вы отец и сейчас делаете все правильно. Но вы должны понять, я не била вашего сына, - заявила Безбородова.
Пол словам Безбородовой, бывшая жена певца и мать ребенка Наталья Горчакова не рассказала, как все произошло на самом деле. Ирина предлагает подождать окончания расследования.
Стас Пьеха не принял извинений и намекнул, что наличие психических заболеваний, если таковые стали причиной агрессивного поведения женщины, можно вылечить, в том числе и в его клинике.
- Если это проблема психиатрическая, а не следствие распущенности, то в моей клинике ей готовы помочь, - отметил певец.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", конфликт произошел из-за того, что Петя Пьеха проткнул карандашом надувной бассейн у дома Безбородовых.