Когда и почему начнется четвертая волна коронавируса, ответил вирусолог Сергей Нетесов

В появлении четвертой волны коронавируса уже никто не сомневается. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", об этом заявляла главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская. К новой вспышке готовится губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он напомнил события прошлого года, когда "все радостно поехали отдыхать, забыли про меры безопасности, и когда вернулись к своим рабочим местам, местам учебы, то нас настигла вторая волна".
Новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией случится в начале осени из-за начала учебного года в школах и вузах, новых штаммах коронавируса и отказа людей от вакцинации.
— Волны возникают либо из-за появления нового варианта вируса, либо из-за ослабления противоэпидемических мер, либо из-за смены эпидемической обстановки. Новый вариант «дельта» у нас появился и вызвал третью волну. Четвертую может вызвать новый вариант вируса, но он пока не просматривается, или какое-то иное новое обстоятельство. Им может стать начало учебного года, потому что возобновятся контакты среди молодежи. Много детей пойдут в первый класс, студентов — в вузы, причем они приедут из разных городов, — цитирует НГС вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов.