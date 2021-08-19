Когда и почему начнется четвертая волна коронавируса, ответил вирусолог Сергей Нетесов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда и почему начнется четвертая волна коронавируса, ответил вирусолог Сергей Нетесов

9:08:278/19/2021Фото: НГУ
0

Власти Новосибирской области ждут очередную вспышку заболеваемости ковидом уже осенью.

доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов
Вирусолог Сергей Нетесов назвал причины, которые спровоцируют четвертую волну коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
21 058 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

21 058 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки12 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Новосибирской областиЕщё 595 новости

В появлении четвертой волны коронавируса уже никто не сомневается. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", об этом заявляла главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская. К новой вспышке готовится губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он напомнил события прошлого года, когда "все радостно поехали отдыхать, забыли про меры безопасности, и когда вернулись к своим рабочим местам, местам учебы, то нас настигла вторая волна".

Новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией случится в начале осени из-за начала учебного года в школах и вузах, новых штаммах коронавируса и отказа людей от вакцинации.

— Волны возникают либо из-за появления нового варианта вируса, либо из-за ослабления противоэпидемических мер, либо из-за смены эпидемической обстановки. Новый вариант «дельта» у нас появился и вызвал третью волну. Четвертую может вызвать новый вариант вируса, но он пока не просматривается, или какое-то иное новое обстоятельство. Им может стать начало учебного года, потому что возобновятся контакты среди молодежи. Много детей пойдут в первый класс, студентов — в вузы, причем они приедут из разных городов, — цитирует НГС вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Что ждет женщин Афганистана: обещание талибов
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
штаммкоронавирусвспышка заболеваемостичетвертая волнаСергей Нетёсов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Коронавирус пришел навсегда?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Склад пивного магазина «Арсенал» сгорел под Новосибирском. Смотрите видео
9:27:35 8/19/2021
Склад пивного магазина «Арсенал» сгорел под Новосибирском. Смотрите видео
63-летняя Мадонна с шестью детьми и другом 27-летним Ахламаликом позирует в свой день рождения в Италии
9:24:52 8/19/2021
63-летняя Мадонна с шестью детьми и другом 27-летним Ахламаликом позирует в свой день рождения в Италии
Как выбрать зажигалку для газовой плиты?
9:20:29 8/19/2021
Как выбрать зажигалку для газовой плиты?
Когда и почему начнется четвертая волна коронавируса, ответил вирусолог Сергей Нетесов
9:08:27 8/19/2021
Когда и почему начнется четвертая волна коронавируса, ответил вирусолог Сергей Нетесов
Белла Хадид в кожаной горчичной куртке и черных брюках пришла в ТЦР Лондона
9:04:54 8/19/2021
Белла Хадид в кожаной горчичной куртке и черных брюках пришла в ТЦР Лондона
Путч августа 1991 года ускорили развал СССР: А если бы ГКЧП победила?
8:51:07 8/19/2021
Путч августа 1991 года ускорили развал СССР: А если бы ГКЧП победила?
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет
8:39:47 8/19/2021
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет
Сбор подписей за отставку мэра Новосибирска незаконным назвал Анатолий Локоть
8:24:31 8/19/2021
Сбор подписей за отставку мэра Новосибирска незаконным назвал Анатолий Локоть
Как избавиться от мошек в доме?
8:20:40 8/19/2021
Как избавиться от мошек в доме?
Ликвидировать сотни мусорных свалок в черте города приказали в правительстве РФ
8:06:00 8/19/2021
Ликвидировать сотни мусорных свалок в черте города приказали в правительстве РФ