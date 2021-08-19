Склад пивного магазина «Арсенал» сгорел под Новосибирском. Смотрите видео

Крупный пожар произошел на складе магазина продовольственных товаров в Куйбышеве Новосибирской области. Об этом вечером 19 августа сообщили в региональном управлении МЧС.
Загорелось здание склада пивного магазина «Арсенал». Пожар тушили по повышенному рангу.
Возгорание произошло в 16: 42 на складе магазина по улице Гуляева в Куйбышеве.
«Первый расчет прибыл в течение пяти минут. В это время происходило горение кровли здания. Принято решение об усиление группировки, к месту происшествия следуют дополнительные пожарные расчеты», - уточнили в спасательном ведомстве.
Склад магазина «Арсенал» горел на площади 700 кв. метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Данных о пострадавших нет.
Более 3,5 часов усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений боролась с пожаром в здании магазин-склада в городе Куйбышеве. Открытое горение ликвидировано. Пожарные продолжат работу на месте происшествия до завершения всех неотложных работ по разбору и проливке обгоревших конструкций, чтобы исключить возможность повторного возгорания. После этого дознаватели МЧС России приступят к установлению причины произошедшего.
-Для оказания дополнительной помощи из города Барабинск на место происшествия прибыл пожарный поезд. Также для ликвидации пожара с высоты задействовали автолестницу. Спустя два часа с момента прибытия личный состав пожарно-спасательных подразделений локализовал крупный пожар на предварительной площади 900 квадратных метров, предотвратив дальнейшее распространение огня. В 20:20 объявлено о ликвидации открытого горения. Всего на реагирование задействовали 37 человек и 12 единиц техники, - рассказали в МЧС.