После массовой драки с оружием выдворили из России 46 иностранцев
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После массовой драки с оружием выдворили из России 46 иностранцев

10:22:548/19/2021Фото: Соцсети
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По решению суда 87 мигрантов помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве сроком на 90 суток.

Мигрантов, принимавших участие в драке в Кузьминках, выдворяют из страны

В июле 2021 года в Москве произошло несколько крупных стычек между представителями трудовых мигрантов - выходцев из азиатских стран. Во время массовой драки в Кузьминках с применением холодного и огнестрельного оружия были задержаны иностранцы - нарушители порядка.

- Продолжается работа по депортации за пределы РФ иностранных граждан, участников конфликта около станции метро Кузьминки, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Ранее административные дела были возбуждены в отношении 87 иностранных граждан. Судебные органы рассматривали их и принимали решения о наказании в виде административных арестов сроком на 15 суток.

- Приняты решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении указанных иностранных граждан и сокращения срока их пребывания на территории РФ. По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве сроком на 90 суток. Кроме того, в отношении восьмерых граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», - сообщается на сайте главка МВД по Москве.

Известно, что 46 иностранных граждан уже депортированы за пределы Российской Федерации.

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