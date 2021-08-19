Верховный суд отказал в допуске к выборам в Госдуму кандидату от КПРФ Павлу Грудинину
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Верховный суд отказал в допуске к выборам в Госдуму кандидату от КПРФ Павлу Грудинину

10:50:598/19/2021Фото: Википедии
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Лидер компартии Геннадий Зюганов заявил, что не смирится со снятием Грудинина с выборов и будет обращаться с жалобой в Европейский суд по правам человека.

И списка кандидатов исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Грудинин в связи с невыполнением требований закона к моменту подачи документов
Верховный суд отклонил жалобу на отказ допустить Грудинина к выборам в Госдуму

19 августа Верховный суд РФ признал законным решение в отказе допустить к выборам в Госдуму директору "Совхоза имени В. И. Ленина" Павлу Грудинину.

"Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу Грудинина и его представителей - не подлежащей удовлетворению", - цитирует постановление судьи ТАСС.

ЦИК и прокуратуры настаивали оставить решение в силе как законное и обоснованное.

"Решение суда первой инстанции законно и обоснованно. Помните, что Центризбирком вам не оппонент. Для нас все кандидаты равны, все стадии выборов прозрачны и подчинены закону", - заявил  представитель ЦИК.

В свою очередь Грудинин возложил ответственность за снятие с выборов на свою бывшую жену в корыстных целях

"Все это было сделано сознательно, чтобы добиться снятия меня с выборов и завладеть совхозом", - заявил он в суде.

Выступивший в суде глава партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что не смирится со снятием Грудинина с выборов и будет обращаться с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", избирком в конце июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ на выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина - он не предоставил полный пакет документов.

Экс-супруга Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает. Он заявил, что иностранный счет у него пуст.

Коммунисты усомнились в достоверности полученных Генпрокуратурой выписок из реестра владельцев компаний.

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