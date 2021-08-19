Эксперты расшифровали черные ящики разбившегося Ан-26 на Камчатке: Погибли 28 человек
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Эксперты расшифровали черные ящики разбившегося Ан-26 на Камчатке: Погибли 28 человек

11:06:148/19/2021Фото: СКР
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На магнитной ленте есть, в частности, информация о маневрировании самолета в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой.

МАК расшифровал данные бортового самописца разбившегося на Камчатке Ан-26

В Межгосударственном авиационном комитете расшифровали данные с параметрического бортового самописца пассажирского самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке в июле 2021 года, сообщается в отчете МАК.

"В лаборатории МАК выполнены считывание и расшифровка информации. Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана (этап полета на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой)", - отметили в комитете.

Внутри черного ящика была влага, но состояние магнитной ленты и качество информации удовлетворительное. Отсутствует регистрация положения рычага управления правого двигателя и участок записи в течение примерно 10 минут вблизи реверса из-за разрушения магнитного слоя ленты.

"Запись на данной части ленты относится к этапу полета на эшелоне ", - говорится в отчете МАК.

Ведомство посоветовало Камчатскому авиационному предприятию провести разовую проверку состояния магнитной ленты, а также качества и достоверности записи аварийных параметрических самописцев на парке Ан-26 авиакомпании с сохранением результатов расшифровок.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 6 июля на заседании у губернатора Камчатского края Владимира Солодова, проведенного из-за крушения самолета АН-26, был рассмотрен порядок и размеры выплат для родственников погибших в авиакатастрофе - по 500 тыс. рублей.

Все летевшие на потерпевшем крушение самолете были застрахованы.

В регионе объявлен трехдневный траур из-за гибели 28 человек, разбившихся в самолете АН-26 на Камчатке.

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