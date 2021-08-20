Как соседи яростно подрались из-за сорняков на тропинке

Бесстрашный дедушка ударил своего соседа после того, как тот ударил его головой во взрывной шеренге из-за садовых сорняков.
Гэри Винн, 35 лет, и Кейт Томсон, 72 года, оказались втянутыми в пламенную ссору после того, как Винн словесно оскорбил жену пенсионера, 78-летнюю Сьюзан, которая расчищала общую тропинку. Строитель на пенсии сказал: «Моя жена чистила дорожку, которая проходит между двумя нашими владениями, и прополола землю.
«Мы живем в этом доме с 1993 года и платили арендную плату жилищному товариществу. Мы стараемся содержать дорожки в чистоте и порядке на благо всех жителей, пишет express.co.uk.
«Внезапно Винн вырывается наружу, крича и ругая мою жену, называя ее «сукой».
«Я сказал, что это общественное право проезда, но он сказал, что он владеет им. Он сказал, что может выкопать его и насыпать гравий, если захочет».
Г-н Томпсон сказал, что Винн утверждал, что эта дорога принадлежит ему, потому что он владеет его домом, в то время как пенсионеры живут в собственности, принадлежащей муниципалитету.
По мере того как ссора росла, Винн ударил пожилого мужчину по голове.
Мистер Томсон нанес ответный удар Винн, а затем, пошатываясь, вернулся в свой дом в Киддерминстере, Воркс.
Г-н Томсон сказал: «Винн - крупный мужчина, но меня не так легко напугать. Он ударил меня головой, и я сжал кулак, чтобы оттолкнуть его. Я боялся, что он снова ударит меня головой».
В результате инцидента 21 марта этого года дедушка троих детей получил сотрясение мозга и ушиб головы.
Винн, шеф-повар, признал факт избиения в магистратском суде Киддерминстера в начале этого месяца.
Ему было приказано заплатить в общей сложности 534 фунта стерлингов, включая штраф в размере 200 фунтов стерлингов, 300 фунтов стерлингов расходов и дополнительную плату в размере 34 фунтов стерлингов для потерпевшего.