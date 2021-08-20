Ушастые поздравления с Днем Чебурашки для всех любителей мультфильма в праздник 20 августа: Ностальгические картинки для отправки в смс

Чебурашка – знакомый с детства, любимый персонаж,
Мы помним, как входили с Геной крокодилом они в кураж!
Сегодня мы его День рождения все отмечаем,
Спасибо Успенскому за него говорить не забываем!
Проходят в этот день фестивали повсеместно,
И беспризорным детям внимание и ласку подарить уместно!
Давайте будем добрей и непосредственней, как наш герой,
В Чебурашку и крокодила гену мы влюблены всей страной!
***
День рождения Чебурашки опять празднует страна,
Это праздник детства, вновь кружится голова!
Всем нам надо поучиться у мультяшного героя,
Дорожить друзьями, быть на подвиги для них готовы!
Сегодня проведем фестивали для беспризорных детей,
Сделаем мир, хоть чуточку милей и добрей!
Спасибо Эдуарду Успенскому за нашего Чебурашку,
Он нам с самого детства с нами герой из мультяшки!
***
Всегда Чебурашка приносит веселый праздник,
Он отмечает сегодня свой день Рождения!
И мы вместе с ним, даже взрослые отметим День Варенья!
Он символ страны, как и олимпийский мишка,
Его знают и девчонки и, конечно же мальчишки!
Успенский придумал и оживил своего веселого героя,
Крокодил Гена и Чебурашка это сила, лучше ковбоя,
И снова и снова мы смотрим на них и детство у двора!
Чебурашка – самый добрый и родной зверек,
Он не похож ни на кого, хоть был в начале одинок!
Сегодня День Рождения его мы отмечаем,
И этот мультфильм просмотреть снова приглашаем!
Сегодня проведем мы для детей яркие фестивали,
Чтобы никто не плакал и ребята не унывали!
Спасибо Успенскому за этот персонаж мы скажем,
И мультфильм про Чебурашку конечно покажем!
***
Самый непосредственный и добрый Чебурашка,
Мы его все любим, он просто милашка!
Сегодня день рождения его мы вместе отмечаем,
И всех детей планеты с этим днем поздравляем!
Фестивали для детей всех возрастов мы запустим,
Чтобы не было никому одиноко и грустно!
Все мы давайте поучимся у Чебурашки доброте,
И еще раз поздравим его всей страной все, все, все!
Источник: pozdravik.ru, fresh-cards.ru