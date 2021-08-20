С Днем Офицера искренние слова и красивые открытки для настоящих профессионалов военного дела

Офицеров бывших не бывает.
Настоящий офицер всегда в строю,
Пред Отчизной долг свой выполняет.
Нет надежней и смелей его в бою.
Офицеры — наша гордость, слава.
С праздником вас поздравляем мы,
Пусть не знает войн наша держава.
Будьте счастливы, здоровы и сильны!
С днем офицера поздравляю
Всех тех, кто служит и служил.
Я преклоняюсь перед честью
Достойных, волевых мужчин.
За честь мундира вам желаю
Я до конца всегда стоять
И данной в юности присяге
Желаю вам не изменять.
Пусть ваше праведное дело
Всегда ведет вперед к мечте.
Желаю счастья, офицеры,
Всегда служить своей звезде.
Ты — офицер, а это много значит,
Стальная выдержка, в груди лихой запал,
Пусть весь твой путь преследует удача,
И счастье наполняет твой бокал!
Пусть жизнь украсят добрые поступки,
И повышение не заставляет ждать,
Успех к тебе стремится прямо в руки,
И только радость будет окружать!
Источник: pozdravok.ru