С Днем Офицера искренние слова и красивые открытки для настоящих профессионалов военного дела
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С Днем Офицера искренние слова и красивые открытки для настоящих профессионалов военного дела

5:57:568/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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21 августа в России празднуется День офицера. Эта дата не является государственным праздником, но, тем не менее, традиция чествовать офицеров.

День офицера

Офицеров бывших не бывает.
Настоящий офицер всегда в строю,
Пред Отчизной долг свой выполняет.
Нет надежней и смелей его в бою.

Офицеры — наша гордость, слава.
С праздником вас поздравляем мы,
Пусть не знает войн наша держава.
Будьте счастливы, здоровы и сильны!

День офицера

С днем офицера поздравляю
Всех тех, кто служит и служил.
Я преклоняюсь перед честью
Достойных, волевых мужчин.

За честь мундира вам желаю
Я до конца всегда стоять
И данной в юности присяге
Желаю вам не изменять.

Пусть ваше праведное дело
Всегда ведет вперед к мечте.
Желаю счастья, офицеры,
Всегда служить своей звезде.

День офицера

Ты — офицер, а это много значит,
Стальная выдержка, в груди лихой запал,
Пусть весь твой путь преследует удача,
И счастье наполняет твой бокал!

Пусть жизнь украсят добрые поступки,
И повышение не заставляет ждать,
Успех к тебе стремится прямо в руки,
И только радость будет окружать!

Источник: pozdravok.ru

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