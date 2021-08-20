Почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами: честные ответы

Я толстая женщина. Я дружу с другими толстыми женщинами. Я парням не нравлюсь, потому что я толстая.
Ни у кого из нас нет проблем с назначением свиданий, поиском любви или сексом, чего бы мы ни искали.
Я не нравлюсь парням из-за того, что я толстая? Что ж, они мне не нравятся, потому что они осуждают.Но хотя это правда, у всех толстых женщин в моей жизни есть по крайней мере одна история о мужчинах, объясняющих, что они никогда не могут встречаться с толстой женщиной, пишет yourtango.com.
Никогда не бывает легко быть отвергнутым по любой причине, но толстые женщины, к сожалению, привыкают к этому в своих отношениях с мужчинами, потому что в социальном плане кажется более приемлемым выражать отвращение к полноте, чем выражать другие жалобы на внешний вид человека.
К сожалению, в нашей культуре людей учат, что быть толстым - это плохо.
Это совсем не плохо. Толстый человек так же достоин любви, уважения и доброты, как и любой другой человек.Мне всегда хотелось знать, что творится в головах мужчин, которые отказываются встречаться с женщиной только потому, что она толстая.
С одной стороны, как писатель о сексе, я понимаю, что людей привлекают разные вещи, поэтому я хотела сохранять непредвзятость.
Тем не менее, трудно быть объективным, когда кто-то объясняет, почему вы не вызываете эрекцию.
Помня об этом, я попросила группу анонимных мужчин, которые отказываются встречаться с толстыми женщинами, попытаться объяснить мне свои чувства.
Я знала, что есть наука, подтверждающая тот факт, что мужчины любят женщину с животиком, но я хотел услышать с другой стороны.
Вот что они сказали:
Почему бы тебе не встречаться с толстыми женщинами?«Толстый - это субъективно. Толстый - не толстый. Подобно тому, как женщины не хотят встречаться с мужчинами ниже их, мужчины не хотят встречаться с женщинами, которые весят больше их».
«Я вырос толстым и очень много работаю, чтобы поддерживать здоровый вес. Я не понаслышке знаю, как толстый наносит ущерб вашей самооценке и социальному присутствию. Я также был бы обеспокоен тем, что партнер подвергает себя риску различных осложнения, связанные с лишним весом, особенно в долгосрочной перспективе».
«Складки жира просто не привлекательны».
"За исключением случаев диагностируемых (и часто поддающихся лечению) проблем с обменом веществ, толстое тело часто является признаком пренебрежения к своему здоровью. Разум и тело - это не две отдельные сущности; они связаны. Вы не можете злоупотреблять своим телом и ожидать ваш ум работает на полную мощность. Полное тело может (но не всегда) означать лень, близорукость и своего рода пренебрежение к своему целостному благополучию".
«Очевидно, толстая женщина просто не заботится о себе».
«Полнота может стать серьезной проблемой для здоровья».
«Я худой, и встречаться с толстой женщиной было бы странно».
«Полные женщины не могут делать столько же, сколько худые, а я довольно активен».
«Для меня важно вести здоровый образ жизни. Полные женщины не ведут здоровый образ жизни».
«Пухленькая может быть милой. Но жир уродлив».
«Я бы расстался с женщинами, которые позволили себе полнеть. Моя работа - зарабатывать деньги, а ее работа - хорошо выглядеть для меня и для себя».
«Я терпеть не могу ленивых людей. Если она не может позволить себе заниматься спортом в течение тридцати минут, это для меня признак истинной лени».
Я согласна с тем, что вас привлекает то, что вас привлекает, но я не думаю, что это дает вам право быть грубым.Интернет-свидания - это достаточно грубо, и без того, чтобы какой-то парень ответил на сообщение, сказав: «Сходи в спортзал, а потом мы поговорим» (абсолютно верно, полностью произошло со мной).
Эти ответы подтвердили то, что я уже знала, что это правда:
Мы должны изменить то, как мы относимся к толстым женщинам.Конец истории. Не всех парней волнует, толстая ли ты. Если ты пытаешься завести парня, когда ты толстая, а ему это не нравится, он того не стоит.
Вы большие красивые женщины, и вам не нужно тратить время на поверхностных парней, если у вас избыточный вес.