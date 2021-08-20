Почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами: честные ответы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами: честные ответы

5:30:448/20/2021,Ребекка Джейн СтоуксФото: pixabay.com
0

Вы большие красивые женщины, и вам не нужно тратить время на поверхностных парней, если у вас избыточный вес.

Вы не можете злоупотреблять своим телом и ожидать ваш ум работает на полную мощность

Я толстая женщина. Я дружу с другими толстыми женщинами. Я парням не нравлюсь, потому что я толстая.

Ни у кого из нас нет проблем с назначением свиданий, поиском любви или сексом, чего бы мы ни искали.

Я не нравлюсь парням из-за того, что я толстая? Что ж, они мне не нравятся, потому что они осуждают.

Но хотя это правда, у всех толстых женщин в моей жизни есть по крайней мере одна история о мужчинах, объясняющих, что они никогда не могут встречаться с толстой женщиной, пишет yourtango.com.

Никогда не бывает легко быть отвергнутым по любой причине, но толстые женщины, к сожалению, привыкают к этому в своих отношениях с мужчинами, потому что в социальном плане кажется более приемлемым выражать отвращение к полноте, чем выражать другие жалобы на внешний вид человека.

К сожалению, в нашей культуре людей учат, что быть толстым - это плохо.

Это совсем не плохо. Толстый человек так же достоин любви, уважения и доброты, как и любой другой человек.

Мне всегда хотелось знать, что творится в головах мужчин, которые отказываются встречаться с женщиной только потому, что она толстая.

С одной стороны, как писатель о сексе, я понимаю, что людей привлекают разные вещи, поэтому я хотела сохранять непредвзятость.

Тем не менее, трудно быть объективным, когда кто-то объясняет, почему вы не вызываете эрекцию.

Помня об этом, я попросила группу анонимных мужчин, которые отказываются встречаться с толстыми женщинами, попытаться объяснить мне свои чувства.

Я знала, что есть наука, подтверждающая тот факт, что мужчины любят женщину с животиком, но я хотел услышать с другой стороны.

Вот что они сказали:

Почему бы тебе не встречаться с толстыми женщинами?

«Толстый - это субъективно. Толстый - не толстый. Подобно тому, как женщины не хотят встречаться с мужчинами ниже их, мужчины не хотят встречаться с женщинами, которые весят больше их».

«Я вырос толстым и очень много работаю, чтобы поддерживать здоровый вес. Я не понаслышке знаю, как толстый наносит ущерб вашей самооценке и социальному присутствию. Я также был бы обеспокоен тем, что партнер подвергает себя риску различных осложнения, связанные с лишним весом, особенно в долгосрочной перспективе».

«Складки жира просто не привлекательны».

"За исключением случаев диагностируемых (и часто поддающихся лечению) проблем с обменом веществ, толстое тело часто является признаком пренебрежения к своему здоровью. Разум и тело - это не две отдельные сущности; они связаны. Вы не можете злоупотреблять своим телом и ожидать ваш ум работает на полную мощность. Полное тело может (но не всегда) означать лень, близорукость и своего рода пренебрежение к своему целостному благополучию".

«Очевидно, толстая женщина просто не заботится о себе».

«Полнота может стать серьезной проблемой для здоровья».

«Я худой, и встречаться с толстой женщиной было бы странно».

«Полные женщины не могут делать столько же, сколько худые, а я довольно активен».

«Для меня важно вести здоровый образ жизни. Полные женщины не ведут здоровый образ жизни».

«Пухленькая может быть милой. Но жир уродлив».

«Я бы расстался с женщинами, которые позволили себе полнеть. Моя работа - зарабатывать деньги, а ее работа - хорошо выглядеть для меня и для себя».

«Я терпеть не могу ленивых людей. Если она не может позволить себе заниматься спортом в течение тридцати минут, это для меня признак истинной лени».

Я согласна с тем, что вас привлекает то, что вас привлекает, но я не думаю, что это дает вам право быть грубым.

Интернет-свидания - это достаточно грубо, и без того, чтобы какой-то парень ответил на сообщение, сказав: «Сходи в спортзал, а потом мы поговорим» (абсолютно верно, полностью произошло со мной).

Эти ответы подтвердили то, что я уже знала, что это правда:

Мы должны изменить то, как мы относимся к толстым женщинам.

Конец истории. Не всех парней волнует, толстая ли ты. Если ты пытаешься завести парня, когда ты толстая, а ему это не нравится, он того не стоит.

Вы большие красивые женщины, и вам не нужно тратить время на поверхностных парней, если у вас избыточный вес.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Что ждет женщин Афганистана: обещание талибов
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
лишний весполнотасвиданиетолстый
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Полные женщины/мужчины привлекательны для вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами: честные ответы
5:30:44 8/20/2021
Почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами: честные ответы
Кофемашины полны опасных бактерий: что же делать?
5:01:05 8/20/2021
Кофемашины полны опасных бактерий: что же делать?
Как вырастить спаржу?
4:31:57 8/20/2021
Как вырастить спаржу?
На сколько хватает автомобильного аккумулятора? Информация о сроке службы
4:01:33 8/20/2021
На сколько хватает автомобильного аккумулятора? Информация о сроке службы
Эффективны ли антитела после вакцинации против коронавируса против штамма Дельта?
3:31:04 8/20/2021
Эффективны ли антитела после вакцинации против коронавируса против штамма Дельта?
Ваш парень хочет вас бросить: пять признаков, которые не следует игнорировать
3:01:08 8/20/2021
Ваш парень хочет вас бросить: пять признаков, которые не следует игнорировать
Как пандемия коронавируса разрушила сон людей во всем мире
2:31:54 8/20/2021
Как пандемия коронавируса разрушила сон людей во всем мире
Первое в мире видео показывает, как размножается смертельный коронавирус в организме - смотрите
2:01:36 8/20/2021
Первое в мире видео показывает, как размножается смертельный коронавирус в организме - смотрите
Пять поведений женщины на первом свидании сразу же отталкивают мужчин
1:31:52 8/20/2021
Пять поведений женщины на первом свидании сразу же отталкивают мужчин
Астрологи предрекли трем знакам ошибку в любви во время Урана в квадрате Сатурна с 19 августа 2021 года
1:01:58 8/20/2021
Астрологи предрекли трем знакам ошибку в любви во время Урана в квадрате Сатурна с 19 августа 2021 года