Пять поведений женщины на первом свидании сразу же отталкивают мужчин
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Пять поведений женщины на первом свидании сразу же отталкивают мужчин

1:31:528/20/2021,Марина МаргулисФото: pixabay.com
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Где-то между распутницей и монахиней живет счастливая женщина, которая позволяет хорошему мужчине разделить ее жизнь.

Женщины более эмоциональны и выразительны, поэтому их первое впечатление формируется такими нюансами, как язык тела и манеры

Что вас больше всего беспокоит на первом свидании?

Этот простой, конкретный вопрос обычно дает совершенно разные ответы, когда каждый из мужчин и женщин раскрывает, что их больше всего беспокоит в поведении свидания. Женщины обычно более аналитичны (читай: критичны), когда дело доходит до поведения на свиданиях, которое их раздражает  - выбор платья, манеры, выбор блюд, качество поцелуя на ночь и т. д. Список можно продолжить, пишет yourtango.com.

Это связано с тем, что женщины более эмоциональны и выразительны, поэтому их первое впечатление формируется такими нюансами, как язык тела и манеры. Очень часто хорошее свидание заканчивается (без шанса ни на секунду), потому что ей не нравилось, как он целовал ее спокойной ночи или держал ее за руку.

С другой стороны, мужчины, будучи менее демонстративными, обычно менее откровенны, когда их спрашивают, что их отталкивает в их свиданиях.  

Это не хорошо и не плохо - это просто так. В конце концов, мужчины и женщины не созданы одинаковыми, они намеренно созданы по-разному, чтобы дополнять друг друга. И разве это не та самая разница, которая волнует взрослых гетеросексуалов?

Когда мои клиенты-мужчины расспрашивают меня о том, что им понравилось и не понравилось в их первых свиданиях, их первые впечатления обычно кажутся содержательными, резкими и поверхностными - ее волосы, ее ноги, ее одежда. С моей стороны требуется много детективной работы, чтобы получить от этих парней истинную картину. В конце концов, женщинам НУЖНА иметь эту внутреннюю информацию, чтобы разобраться со всей этой проблемой свиданий, верно?

Как только я окопался и получил реальные ответы от мужчин, это были пять вариантов поведения при свиданиях, которые они ненавидели больше всего (в порядке от плохого к худшему) ... и, кстати, дамы, я согласен с ними в следующих пунктах:  

1. Опоздание.

Да, дамы, ребята понимают, что вам нужно модно опаздывать. В конце концов, вы действительно хотите, чтобы он увидел, как вы входите во всей своей красе - в новых туфлях, прической и всем остальном. Большинство мужчин, с которыми я беседовал, признаются, что ожидают, что женщина опоздает на свидание примерно на 10–15 минут. Их это совершенно устраивает.

Однако есть просто опоздать, а есть «пристрели меня! Я засыпаю, голодаю и не понимаю, почему я все еще здесь» поздно. Все, что превышает 15 минут, просто грубо.

2. Грубость.

Однажды клиент назвал свое свидание  доктором Джекиллом и мисс Хайд. Во время их разговора она была совершенно любезна. Она улыбалась и кивала головой во всех нужных местах.

Однако каждый раз, когда официант подходил к столу, она выкрикивала очередной заказ, обвиняя его в невнимательности и даже оскорбляя его, когда он пытался извиниться за то, в чем, по ее мнению, он был виноват. «Мне было интересно, - сказал мой клиент, - какая из этих двух личностей была настоящей?

Более того, мне было интересно, какой будет жизнь с любой из этих личностей. «Ни «актриса», ни «строптивая» ему не нравились, он больше никогда ей не звонил.

3. Слишком много говорят, недостаточно слушают.

К сожалению, в этом виноваты как мужчины, так и женщины, но эта тема поднималась многими мужчинами, поэтому моя работа - сообщить об этом.

В определенные моменты разговора, дамы, вам может быть полезно перевести дух и оценить ситуацию. Ваше свидание все еще с вами? Сдержали ли вы его внимание последним 40-минутным монологом о том, как сложно вам было организовать благотворительную акцию в школе вашего сына?

Да, всем нам есть что сказать. Однако, когда мы слушаем наши свидания, мы можем понять, есть ли там будущее. Итак, дамы, пожалуйста, побольше разговоров, поменьше монологов.

4. Текстовые сообщения.

Серьезно, дамы ... почему это вообще разговор? Что настолько срочно, что нельзя отложить телефон на ужин, обед, кофе или что-то еще, чем вы занимаетесь на свидании?

Если вы не дежурный хирург, откладывайте телефон на свидания! Совершенно приемлемо извиниться на минутку, чтобы проверить свои сообщения, просто чтобы убедиться, что няня, собачник или ваш босс не вмешались в экстренную ситуацию. (Тем не менее, если вы должны это сделать, убедитесь, что вы сказали своему свиданию правду.)

Однако недопустимо печатать, сидя в двух футах от потенциальной любви всей своей жизни. Это просто грубо и невнимательно. Конец дискуссии.

5. Играем скромно.

Да, дамы, я был так же удивлен, когда услышал, как так много мужчин жалуются, что женщины приходят на свидание, а ЗАТЕМ решают играть изо всех сил, чтобы получить их. От безразличия до откровенной холодности, женщины настаивают на том, чтобы мужчины завоевали их расположение, играя «рыцаря в сияющих доспехах» в ее образе ледяной королевы.

Как мне пыталась объяснить одна женщина: «Я не хочу сразу же выкладывать свои карты на стол. Пусть он работает на мое внимание».

Есть большая разница, дамы, между тем, чтобы вместе прыгнуть в постель во время первого кофе и просто быть дружелюбным и открытым для новых отношений. Если вы уже на этом свидании, какой смысл делать 10 шагов назад, будучи недружелюбным и замкнутым? Как сильно вы хотели бы «выиграть» человека, который встречает каждую вашу шутку холодным взглядом и каждое ваше прикосновение с резкой отстраненностью?

Где-то между распутницей и монахиней живет счастливая женщина, которая позволяет хорошему мужчине разделить ее жизнь. Почему бы не быть той женщиной?

Суть в том, дамы ... на свидании, это не только его работа, чтобы произвести хорошее первое впечатление, это также ваша работа. Так что проявите к нему немного интереса, доброты и уважения, как если бы вы хотели, чтобы к вам относились.

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