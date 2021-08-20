Астрологи предрекли трем знакам ошибку в любви во время Урана в квадрате Сатурна с 19 августа 2021 года

Есть три знака зодиака, которые влюбятся не в того человека во время квадрата Сатурна и Урана, начиная с 19 августа 2021 года.
Сатурн в квадрате Уран - отнюдь не обычное явление, и его влияние здесь, на Земле, столь же редкое и острое.
Квадрат Сатурна и Урана интенсивен для любви и влияет на статус отношений трех знаков зодиака.Этот аспект происходит каждые 22 года, и по мере того, как он приближается к квадрату, он создает напряжение и противоречивую энергию, пишет yourtango.com.
Это вид транзита, который может сбить с толку человека; это также может заставить нас солгать себе о некоторой правде, с которой мы не хотели бы сталкиваться.
Как вы, вероятно, догадались, этот особый вид энергии и смятения - это как раз тот вид, который наносит ущерб нашим романам ... он может даже привести нас к романам, которые нам совершенно не подходят.
В некотором смысле, Сатурн в квадрате Урана очень несправедлив по отношению к людям Земли. Я имею в виду, что влюбиться тяжело для сердца, но совершить ошибку и полюбить не того человека тоже?
Является ли это частью скрытых планов Урана в квадрате Сатурна? К сожалению, да.
19 августа начинается этот транзит, и нет реального способа с ним бороться - просто потому, что мы не узнаем, что это происходит.
Мы будем думать, что выбираем правильно, правильно любим, делаем все правильно - и тогда мы начнем замечать: это совсем не так. Почему я вообще с этим человеком?
Посмотрим, кого больше всего коснется этот транзит?
Знаки зодиака, которые влюбятся не в того человека во время квадрата Сатурна и Урана, начиная с 19 августа 2021 года:
Весы (23 сентября - 22 октября)Вы нравитесь людям, что также делает вас уязвимым и временами неспособным сказать «нет».
Этот редкий транзит Сатурна и Урана еще больше размывает границы для вас, Весы, не позволяя вам увидеть правду, стоящую за человеком, которого вы пригласили в свою жизнь, - потому что вы не могли сказать им «нет».
Вы делали это раньше; вы связались с кем-то, кого действительно не знаете, и вы видели, как это сработало ... это не так.
Теперь ты собираешься сделать это снова. Вы забываете о своей ценности, Весы - и вы просто отдаете себя тому, кто говорит вам правильные вещи - просто потому, что вы не можете сказать «нет».
Это начинает выглядеть как серьезная неуверенность в себе , а поскольку время никого не ждет, вам лучше встать на хорошую ногу и начать заботиться о своей жизни.
Скажите «нет», когда вы имеете в виду «нет», Весы. Не вступайте в другие отношения, которые обречены на провал.
Водолей (20 января - 18 февраля)В вашем случае, Водолей, вы собираетесь ввести человека в свою жизнь, потому что считаете, что это все, что вы можете получить.
Да все верно; вы чувствуете себя отчаявшимся и одиноким, и если вы хотите заставить замолчать толпу в своей голове, которая твердит вам, что вам нужно быть партнером, вам нужно схватить всех, кого вы можете получить, и заставить их расписаться на пунктирной линии.
Вы так сильно хотите влюбиться, что притворяетесь, что это произошло, и что человек, с которым вы находитесь, является высшей любовью вашей жизни.
Это не так, и вы это знаете, но вы хотите поддерживать внешний вид. Ничего из этого не сработает, Водолей.
Этот транзит Сатурна в квадрате с Ураном беспокоит вашу голову; не подписывайтесь на всю жизнь с человеком, который явно увлечен всем, чем вы не занимаетесь.
Нормально проводить время в одиночестве - даже нормально БЫТЬ одному. Единственное давление, которое вы испытываете, - это давление, которое вы оказываете на себя.
Не притворяйтесь влюбленным, потому что вы никогда не сможете убедить себя, что это правда.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Для вас, Рыбы, этот переход между Сатурном и Ураном будет похож на закрытие двери перед вашими лучшими чувствами.
Ваша интуиция какое-то время будет «строиться», и это определенно повлияет на ваше суждение - в любви.
Вы немного идеалист и считаете своим долгом жить в соответствии с этими идеалами, насколько это возможно.
Это может означать сосредоточение внимания на одном человеке и превращение его в любовный интерес.
Вы выбираете их, они не выбирают вас, и вы получаете проект, а не любовника. Люди - не глина, и вы не можете формировать их по своей воле, что вы вполне можете делать прямо сейчас в своих романтических начинаниях.
Вы хотите любить, но ваша личность должна быть «идеальной», и поэтому вы становитесь доктором Франкенштейном; вы думаете, что можете создать идеального спутника жизни, забывая, что этот человек - реальный реальный человек, а не вымышленный сборник идеальных частей.
За ваши усилия вы будете возмущены, потому что, по правде говоря, никто не хочет быть проектом, Рыбы.