Ваш парень хочет вас бросить: пять признаков, которые не следует игнорировать

Вам интересно, действительно ли парень, с которым вы встречаетесь, не хочет иметь с вами отношения?
Были ли у вас большие надежды и мечты относительно того, к чему могут привести эти отношения, но вы замечали, что ваш парень может быть не на той же волне, особенно когда вы говорите о будущем?
Если есть признаки того, что он не хочет отношений с вами, вы можете игнорировать их, пишет yourtango.com.
Вы убеждаете себя, что ваш человек действительно хочет быть с вами и что вы можете сохранить его, если просто покажете ему, как сильно вы его любите. К сожалению, это никогда не срабатывает.
Очень важно, чтобы вы не игнорировали красные флажки, указывающие на то, что ваш парень не хочет вступать в отношения. Если вы это сделаете, вы потеряете много времени.
Вот 5 признаков того, что он не хочет отношений с вами, которые вы никогда не должны игнорировать.
1. Он исчезает.Если ваш парень исчезает, не отвечает на ваши сообщения или звонки или извиняется, чтобы не быть с вами, то он не хочет быть с вами.
Моя клиентка начала заниматься сексом со старым другом. Он снова и снова повторял ей, что, если он собирался завязать отношения, именно с ней он хотел бы быть единым целым.
Она приняла это за то, что они работали над построением отношений вместе, потому что она действительно этого хотела.
В то же время он постоянно оправдывался, почему не может приехать к ней.
Он выздоравливал и сказал ей, что работал с людьми в своем реабилитационном центре, даже когда он пообещал ей, что будет с ней.
Сказал, что приедет позже, а потом не явился. Когда он действительно появился, он позволил ей позаботиться о нем, но ничего не сделал взамен.
Моя клиентка все больше расстраивалась. В глубине души она знала, что он не хочет отношений, но просто не могла этого принять. Она погрузилась глубже, полагая, что, если она просто держится, он передумает.
В конце концов, ей потребовался полный срыв, и ему пришлось прямо сказать о своем нежелании иметь с ней отношения, чтобы она увидела, что зря зря тратит свое время.
Она ушла. Ей было трудно это сделать, и на это потребовалось время, но в конце концов она это сделала.
Теперь она встретила любовь всей своей жизни и в октябре выходит замуж.
2. Он только хочет оставаться дома.Парню, который хочет вступить в отношения, действительно нравится хвастаться своим партнером. Он на самом деле очень хочет выйти и рассказать миру, что это тот человек, которого он выбрал, и который выбрал его!
Если ваш человек просто хочет оставаться дома, смотреть фильмы, ужинать и рано ложиться спать, то вполне возможно, что он не хочет вступать в отношения.
Оставаясь с вами дома, где о нем можно позаботиться и заняться сексом, ваш парень сможет поддерживать видимость отношений, чтобы вы были счастливы, не будучи в них на самом деле.
Итак, если ваш парень больше не хочет вас выводить, знакомить со своими друзьями или семьей, то вполне возможно, что он не хочет отношений.
Если вы видите это, подумайте о том, чтобы уйти прямо сейчас!
3. Вы чувствуете себя неуверенно.Многие люди игнорируют красные флажки, когда представляют себя.
Когда вы думаете, что ваш человек отстраняется, вместо того, чтобы принять к сведению и уйти от него, вы склоняетесь еще больше. Вы лучше, заботитесь о них, изо всех сил старайтесь быть доступными, дайте им больше секса и делайте все, что можете.
Вы верите, что если вы просто будете достаточно любить их, они захотят поддерживать с вами отношения.
Когда мой бывший муж сказал мне, что хочет развестись, я изо всех сил старалась быть лучшей женой, какой могла бы быть. Я одевался для него, когда он возвращался домой в конце дня. У меня было гораздо больше секса с ним, чем обычно. Я старалась быть доброй, прямой и открытой.
Он сказал мне, что хочет развода, но я не хотела ему верить. Я просто вериал, что если дам ему достаточно, он останется. Он этого не сделал.
Все это заставило меня чувствовать себя ужасно. Я знала, что отдаю больше, чем получаю, и этим унижала себя. Время шло, становилось все хуже и хуже, пока, наконец, я не остановилась.
Итак, если ваш человек заставляет вас чувствовать себя неуверенно, то это определенно признак того, что он не хочет вступать в отношения.
4. Он не делает вас приоритетом.Будь честным. Ваш парень - ваш приоритет номер один? Вы ставите его выше своих друзей, выше своей собаки, выше своей семьи, выше своей работы? (ну может не выше твоей собаки)
Конечно, вы делаете! Он тот человек, которого ты любишь!
Но делает ли он то же самое? Вы самое главное в его жизни и регулярно ли он вам показывает? Подумайте об этом как следует, потому что это очень важно.
Для того чтобы два человека были в здоровых отношениях, важно, чтобы они ставили друг друга в приоритете. Что они стараются поставить свои отношения превыше всего, а иногда и детей.
Отношения очень тяжелые, и без постоянных усилий они могут развалиться.
Если ваш парень увлекает вас софтболом, работой, друзьями, гольфом и т. д., то он определенно не хочет вступать в отношения.
Люди, которые хотят быть в отношениях, действуют так, как будто они хотят быть в отношениях.
5. Он говорит вам.Ваш парень говорил вам - может быть, снова и снова - что он не хочет отношений?
Несмотря на то, что он это говорит, продолжает ли он приходить и уходить, тусоваться с вами, заниматься с вами сексом и позволять вам заботиться о нем?
И вы говорите себе, что знаете, что он действительно хочет быть с вами из-за своих действий и несмотря на его слова? Что ж, если да, то вы обманываете себя.
Если кто-то говорит вам что-то прямо, слушайте его. Если он говорит вам, что не хочет вступать в отношения, вы не можете подарить ему столько любви, которая заставит его изменить свое мнение.
Так что, если он честен и откровенен с вами, верьте ему! Не верьте, что с вами все будет по-другому.
Последнее, что вы хотите услышать, - это то, что ваш парень не хочет быть с вами.
Если он не делает вас приоритетом, исчезает, просто хочет остаться дома, и вы чувствуете себя неуверенно, это явные признаки того, что он не хочет отношений с вами.
И если он уже принял решение, вы ничего не сможете сделать, чтобы его изменить.
Уйти страшно. Вы боитесь боли и вечного одиночества. Но ты навсегда останешься одной, если попытаешься удержать этого человека.