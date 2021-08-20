Эффективны ли антитела после вакцинации против коронавируса против штамма Дельта?

Согласно исследованию ученых из Вашингтонского университета, несмотря на всплеск инфекций этим летом, который привел к тысячам госпитализаций и смертей, дельта-вариант вируса, вызывающего COVID-19, не особенно хорош в уклонении от антител, вырабатываемых вакцинацией. Школа медицины в Сент-Луисе.
Исследователи проанализировали панель антител, вырабатываемых людьми в ответ на вакцину Pfizer COVID-19, и обнаружили, что дельта не смогла избежать всех, кроме одного из протестированных антител. Другие вызывающие беспокойство варианты, такие как бета, избегали распознавания и нейтрализации некоторыми антителами.
Результаты, опубликованные 16 августа в журнале Immunity, помогают объяснить, почему вакцинированные люди в значительной степени избежали наихудшего разлива дельты, сообщает medicalxpress.com.
В предыдущих исследованиях соавтор исследования Али Эллебеди, доцент кафедры патологии и иммунологии, медицины и молекулярной микробиологии, показал, что как естественная инфекция, так и вакцинация вызывают длительное производство антител. Но продолжительность ответа антител - это только один аспект защиты. Ширина тоже имеет значение. Идеальный ответ антител включает разнообразный набор антител, способных распознавать множество немного разных вариантов вируса. Ширина придает устойчивость. Даже если некоторые антитела утратят способность распознавать новый вариант, другие антитела в арсенале останутся способными его нейтрализовать.
«Тот факт, что дельта превзошла другие варианты, не означает, что она более устойчива к нашим антителам по сравнению с другими вариантами», - сказал соавтор исследования Жакко Бун, доцент медицины, молекулярной микробиологии, патологии и иммунологии. «Способность варианта к распространению - это сумма многих факторов. Устойчивость к антителам - это всего лишь один фактор. Другой - насколько хорошо реплицируется вариант. Вариант, который реплицируется лучше, скорее всего, будет распространяться быстрее, независимо от его способности уклоняться от наших иммунный ответ. Значит, дельта растет, да, но нет никаких доказательств того, что она лучше преодолевает индуцированный вакциной иммунитет по сравнению с другими вариантами».
Чтобы оценить широту ответа антител на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, Эллебеди и его коллеги, включая соавторов Аарона Шмитца, специалиста-исследователя; Джексон С. Тернер, инструктор по патологии и иммунологии; и Чжуомин Лю, штатный научный сотрудник, извлек вырабатывающие антитела клетки у трех человек, получивших вакцину Pfizer. Они вырастили клетки в лаборатории и получили от них набор из 13 антител, нацеленных на исходный штамм, который начал циркулировать в прошлом году.
Исследователи протестировали антитела против четырех вызывающих беспокойство вариантов: альфа, бета, гамма и дельта. Двенадцать из 13 распознали альфа и дельта, восемь распознали все четыре варианта, а один не смог распознать ни один из четырех вариантов.
Ученые оценивают полезность антител по их способности блокировать заражение вирусом и уничтожение клеток в чашке. Считается, что так называемые нейтрализующие антитела , предотвращающие инфекцию, более эффективны, чем антитела, которые распознают вирус, но не могут блокировать инфекцию, хотя как нейтрализующие, так и не нейтрализующие антитела способствуют защите организма.
Исследователи обнаружили, что пять из 13 антител нейтрализовали исходный штамм. Когда они тестировали нейтрализующие антитела против новых вариантов, все пять антител нейтрализовали дельта, три нейтрализовали альфа и дельта, и только одно нейтрализовало все четыре варианта.
«Перед лицом вакцинации дельта - относительно слабый вирус», - сказал Эллебеди. «Если бы у нас был вариант, который был бы более устойчивым, как бета, но распространялся так же легко, как дельта, у нас было бы больше проблем».
Антитело, которое нейтрализовало все четыре рассматриваемых варианта, а также три дополнительных варианта, протестированных отдельно, было названо 2C08. В экспериментах на животных 2C08 также защищал хомяков от болезней, вызываемых всеми протестированными вариантами: исходным, дельта и имитатором бета.
По словам Эллебеди, у некоторых людей могут быть такие же мощные антитела, как 2C08, защищающие их от SARS-CoV-2 и его многочисленных вариантов. Используя общедоступные базы данных, исследователи обнаружили, что около 20% людей, инфицированных или вакцинированных против SARS-CoV-2, вырабатывают антитела, которые распознают одно и то же место на вирусе, на которое нацелен 2C08. Более того, очень немногие варианты вируса (0,008%) несут мутации, которые позволяют им избегать антител, нацеленных на это пятно.
«Это антитело не уникально для человека, от которого мы получили его», - сказал Эллебеди. «Множественные антитела, нацеленные на эту область, были описаны в литературе; по крайней мере, одно находится в стадии разработки в качестве терапии COVID-19. Подобные антитела были созданы людьми, инфицированными в Италии, людьми, инфицированными в Китае, и людьми, вакцинированными в Нью-Йорке. Так что это Это антитело не ограничивается людьми определенного происхождения или этнической принадлежности; оно генерируется не только вакцинацией или инфекцией. Многие люди вырабатывают это антитело, и это здорово, потому что оно очень сильнодействующее и нейтрализует все варианты, которые мы тестировали ».