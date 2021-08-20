Как пандемия коронавируса разрушила сон людей во всем мире

Согласно новому исследованию Колледжа медсестер и инноваций в области здравоохранения Эдсона, для многих из-за пандемии коронавируса сон стал неуловимым для многих.
От усиления симптомов бессонницы до ухудшения качества сна и изменения времени, в течение которого люди ложатся спать и просыпаются, борьба за хороший ночной отдых реальна для людей во всем мире, пишет medicalxpress.com.
«В целом, нарушения сна усилились: 56,5% нашей выборки сообщили о клинических уровнях симптомов бессонницы во время пандемии» , - сказала Меган Петров, доцент колледжа Эдсон.
Хотя эти данные не совсем удивительны, Петров, который специализируется на исследованиях сна и руководил этим проектом, говорит, что все еще есть повод для беспокойства.
Результаты были недавно опубликованы в журнале Sleep Health Journal. Исследование было проведено в Интернете, и ответы на него поступили от людей, живущих в 79 странах.
Исследователей интересовала специфика того, как различные проблемы, представленные пандемией, включая переворот в образе жизни и средствах к существованию, влияют на сон людей.
Изменения, о которых сообщали респонденты, имели тенденцию группироваться вокруг четырех основных профилей режима сна:
- Отсроченный сон.
- Сон потерян и фрагментирован.
- Оппортунисты сна.
- Нарушение регуляции и расстройство.
Петров говорит, что почти две трети их выборки испытали паттерн «отсроченного сна», который был связан с небольшим изменением продолжительности сна или времени, проведенного в постели, а скорее с более поздним отходом ко сну, а также с увеличением количества ночных кошмаров и дремоты.
Вторым наиболее частым изменением режима сна, которое испытали 20% участников их выборки, была модель «потеря сна и фрагментация». Петров объяснил, что люди, которые испытали эту картину, ложились спать позже И им было меньше времени в постели, пытаясь уснуть. По сути, их сон был ограниченным, более низким по качеству, и они с меньшей вероятностью могли компенсировать его дремотой. Женщины были более склонны к этому, чем мужчины.
Примерно каждый десятый человек, как правило, был «противником сна». Петров сказал, что это были люди, у которых были значительно ограниченные возможности сна до пандемии, которые затем во время пандемии проводили намного больше времени в постели и имели самую длинную продолжительность сна по сравнению с любым из других профилей. К сожалению, несмотря на лучший сон, эти люди также сообщили о самых больших изменениях в своем распорядке дня, что было связано с более низкой вероятностью трудоустройства и большим семейным стрессом и разногласиями.
И наконец, наименее распространенным профилем сна была модель «нарушение регуляции и расстройство», с которой сталкивались 5% их выборки. Петров говорит, что у этих людей было наихудшее ухудшение сна с сопутствующими обострениями кошмаров и дремоты, и у них были самые тяжелые симптомы бессонницы.
Петров объяснил, что эти четыре профиля говорят нам о том, что острые реакции на пандемию в значительной степени зависят от предшествующего анамнеза сна, пола и других домашних факторов, которые могут информировать клиницистов и специалистов общественного здравоохранения, чтобы лучше выявлять группы риска и потенциально персонализировать поведенческие вмешательства в отношении здоровья сна.
«Сон является неотъемлемой частью жизни, так же как воздух, вода и пища. Ваше здоровье и функционирование находятся под угрозой, когда качество воздуха, которым вы дышите, воды, которую вы пьете, и еды, которую вы едите, является плохим. Это также имеет место, если у вас плохой и недостаточный сон », - сказал Петров.