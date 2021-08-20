На сколько хватает автомобильного аккумулятора? Информация о сроке службы

Автомобильный аккумулятор тоже в какой-то момент выходит из строя. Автомобильный аккумулятор имеет очень долгий срок службы. Вы можете узнать, сколько в среднем он может продержаться и как обеспечить долгий срок службы, в нашем автомобильном справочнике, рассказывает praxistipps.focus.de.
На сколько хватает автомобильного аккумулятора?
Согласно ADAC, вы можете рассчитывать на срок службы автомобильного аккумулятора от четырех до пяти лет. Нет никакой разницы между разными типами автомобильных аккумуляторов, такими как гелевые или необслуживаемые. С аккумуляторными батареями для электромобилей дело обстоит иначе. Но как вообще может выйти из строя обычный автомобильный аккумулятор?
- К сожалению, автомобильный аккумулятор не вечен. Причина этого в том, что количество циклов зарядки и разрядки ограничено, как и в случае с любым аккумулятором.
- Зимнее время особенно сильно нагружает автомобильный аккумулятор. В холодную погоду химические реакции внутри батареи протекают медленнее.
- Разряд также создает в аккумуляторе сульфат свинца. Этот сульфат свинца образует кристаллы, если аккумулятор не полностью заряжен.
- Со временем эти кристаллы объединяются, образуя все более крупные отложения. Это уменьшает активную поверхность электродов, что, в свою очередь, снижает чувствительность. Обычно примерно через четыре года становится непригодным для использования столько места, что вы замечаете значительное снижение производительности батареи.
- Удары во время вождения могут привести к падению кристаллов с электродов. Затем они образуют слой ила на дне ячейки. Если этот слой достаточно высок, чтобы касаться двух электродов, следует короткое замыкание, и батарея окончательно разрушается.
- Кристаллы можно разрушить только регулярной длительной зарядкой автомобильного аккумулятора . К сожалению, здесь возникает порочный круг: это работает, только если кристаллов нет вообще.
- В какой-то момент вы больше не сможете заряжать аккумулятор, и он перестанет работать. В этом случае автомобильный аккумулятор необходимо утилизировать надлежащим образом .
- Если вам нужно купить новую батарею, вы должны проверить руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать, какой тип батареи вам разрешено использовать.
- Ценовой диапазон на автомобильные аккумуляторы широк. Вы можете приобрести дешевые модели примерно за 50 евро .
- ADAC рекомендует более дорогую батарею Moll 82070 примерно за 150 евро .
- Но дорого не всегда лучше, а дешевое не всегда значит хуже. Сравните батареи перед тем, как выбрать одну.
Благодаря этим советам ваш автомобильный аккумулятор прослужит дольше
- Звучит нелогично, но регулярная чистка автомобиля зимой может действительно продлить срок службы батареи. Причина этого в том, что через влажную грязь могут возникать токи утечки. Эти токи утечки вызывают разрядку аккумулятора.
- Зимой не следует без надобности нагревать боковые зеркала заднего вида или заднее стекло.
- Кроме того, не включайте крупных потребителей электроэнергии, пока двигатель не заработает. К ним относятся музыкальная система или дальний свет.