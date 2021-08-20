Кофемашины полны опасных бактерий: что же делать?
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Кофемашины полны опасных бактерий: что же делать?

5:01:058/20/2021Фото: pixabay.com
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Хотя до сих пор нет доказательств риска для здоровья от зараженного кофе, начинающий специалист по гигиене рекомендует регулярно и тщательно чистить кофемашины.

Недавно было научно подтверждено: в баке, шлангах и соплах кофеварки скрывается множество микробов

В кофемашине скрывается множество микробов. Собственные биопленки микробов существуют в шлангах и соплах. Но этого не должно быть, потому что даже небольшая гигиена отгоняет бактерии.

То, что тайно подозревает каждый сотрудник, у которого на кухне в офисе есть кофемашина, недавно было научно подтверждено: в баке, шлангах и соплах кофеварки скрывается множество микробов. И они позже также будут найдены в заваренном кофе, пишет focus.de.

Этот сомнительный факт был обнаружен студентом Рейн-Ваальского университета прикладных наук в его магистерской диссертации по курсу пищевых наук. Ян Шагес обнаружил микробную биопленку в различных кофемашинах, которая в противном случае существовала бы только в раковине.

Хотя до сих пор нет доказательств риска для здоровья от зараженного кофе, начинающий специалист по гигиене рекомендует регулярно и тщательно чистить полностью автоматические кофемашины. Помимо часто автоматической программы очистки, сюда входят:


  1. Свежая вода в баке каждый день
  2. Промойте контейнер для кофейной гущи после его опорожнения.
  3. Заварите кофе как можно более горячим.

Согласно результатам исследования кофемашин, температура заваривания в 68 градусов вместо обычных 60-63 градусов может защитить от высокого уровня микробов.

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