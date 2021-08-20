Как вырастить спаржу?

Спарже нужно много солнечного света
Спаржа - суперпродукт, богатый питательными веществами. Но вместо того, чтобы покупать его в магазине, вы можете выращивать спаржу в своем домашнем саду, чтобы немного сэкономить.
Поскольку спаржа - многолетнее растение, вам нужно посадить ее только в течение года и сохранить ее здоровой на годы будущих урожаев. Ниже приведены полезные советы для начинающих садоводов, которые хотят начать выращивать спаржу, рассказывает food.news.
Зачем выращивать спаржу?
Спаржа, выращенная в домашних условиях, обладает свежим восхитительным вкусом. Если вы боитесь ошибиться, спаржу легко выращивать и поддерживать даже новичкам.
Как многолетнюю культуру, ее нужно сажать только в первый год. После этого вы можете просто ухаживать за растением и поддерживать его здоровье, чтобы вы могли годами наслаждаться будущими урожаями.
Однократная посадка кроны спаржи может приносить урожай даже 20 лет и более.
Подготовка места для посадки: выберите лучшее место и используйте компост.
Поскольку спаржа - многолетняя культура, она будет расти на одном и том же участке в течение нескольких лет. Это означает, что для долгосрочного успеха вы должны начать с выбора хорошего места для посадки.
Спарже нужно много солнечного света, поэтому выбирайте такое место, которое получает как минимум восемь часов полного солнечного света каждый день. Хотя спаржа может переносить полутень, она хорошо себя чувствует на открытом солнце.
Общее качество почвы - еще один фактор, который необходимо учитывать перед посадкой. Спаржа растет на плодородной, рыхлой и хорошо дренируемой почве.
Поскольку ваш урожай будет расти на одном и том же участке в течение как минимум 20 лет или более, вы должны заполнить почву питательными веществами перед посадкой. Сделайте это, обработав большое количество компоста перед посадкой. Компост обеспечит почву питательными веществами и поможет улучшить ее плодородие. Кроме того, компост также улучшает структуру почвы и увеличивает дренаж.
На каждые пять квадратных футов посадочного пространства используйте вилы или лопату, эквивалентные двум пятигаллонным ведрам компоста. Выдержанный или компостированный навоз можно использовать как альтернативу прямому компосту.
Коронки спаржи против семянВы можете выращивать спаржу прямо из семян или с крон.
Сажая спаржу в приусадебном участке домашнего сада, легче вырастить ее из кроны. В большинстве случаев коронки также являются более удачным вариантом. Выращивание спаржи с кроны также приводит к гораздо более раннему урожаю.
Коронки спаржи относятся к корням однолетних или двухлетних растений спаржи. Короны дают съедобный урожай быстрее, чем семена, из-за развитой стадии роста последних.
Семенные культуры имеют небольшие, ранние всходы, и их трудно уберечь от сорняков в первые годы, что может значительно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур. Их также легко принять за сорняки.
Это вдобавок к тому факту, что семена спаржи могут плохо прорасти.
Короны спаржи могут дать съедобный урожай на следующий год после посадки. Но при выращивании из семян вам, возможно, придется подождать не менее трех лет, чтобы начать сбор урожая.
Выбор растений спаржиУ мужских и женских растений спаржи есть некоторые различия. Если вы выращиваете спаржу в своем домашнем саду, лучше всего работать с мужскими сортами, поскольку они, как правило, вырастают больше и имеют более высокий уровень производства копьев.
Есть много разновидностей на выбор, например, Jersey Giant, Jersey Knight и Purple Passion. Эти сорта являются крупными производителями и дают вкусные овощи.
В ваших местных питомниках есть короны для посадки, но вы также можете купить их в интернет-питомниках.
Советы по посадке кроны спаржиПри посадке спаржи лучше всего работает траншейный метод .
- Начните с рытья траншеи в почве глубиной шесть дюймов и шириной восемь дюймов.
- Поместите кроны спаржи на дно траншеи, полейте водой и покройте не менее чем двумя дюймами верхнего слоя почвы. Оставьте примерно 18 дюймов между коронками и 12 дюймов между рядами.
- Как только крона начнет прорастать через почву, добавьте несколько дюймов почвы и медленно засыпьте траншею.
- В конечном итоге траншея будет полностью засыпана через несколько недель. Этот процесс создания траншеи и засыпки помогает спарже глубоко укорениться в почве, что приведет к многолетнему обильному урожаю.
Первый год роста: советы по уходу за спаржейВыращивание спаржи требует немного терпения, так как вам придется подождать до второго года, прежде чем вы сможете собирать копья.
Короны, которые вы посадили, пошлют изящные копья, но вам нужно дать им вырасти в первый год. Это позволит кронам полностью раскрыться под почвой.
Ожидание означает, что в последующие годы у вас также будет более крупное и лучшее производство. После того, как ваш урожай осенью погибнет, срежьте его до земли.
Ко второму году вы можете собрать урожай рано, но дать урожаю вырасти до полной зрелости.
Через два года вы можете собирать урожай по своему усмотрению, но всегда позволяйте растениям расти до осени.
Уход за посевами: мульчирование и прополкаЧтобы ваши посевы оставались здоровыми, вам нужно защищать грядки от сорняков, поскольку сорняки и трава конкурируют за ценные питательные вещества в почве. Учтите, что заросшие сорняками грядки принесут меньший и менее урожайный урожай.
Один из лучших способов избавиться от сорняков - использовать толстый слой мульчи. Это помогает подавить и уничтожить сорняки и семена сорняков. Кроме того, он сохраняет в почве ценную для растений влагу.
Используйте солому или измельченные листья для мульчирования и защиты грядок от сорняков в течение всего года. Добавьте слой толщиной от двух до четырех дюймов, чтобы держать кровати под контролем.
В период вегетации не реже одного раза в неделю осматривайте грядку на предмет всходов сорняков . Если вы обнаружили сорняки, возьмите саженцы возле основания и выдерните их вверх. Удалите как можно больше корня.
Частая прополка в начале сезона помогает предотвратить образование корней сорняков и повреждение кроны спаржи. Поздней осенью добавьте несколько дюймов мульчи, чтобы утеплить и защитить кроны зимой.
УдобрениеСпаржа - это многолетняя культура, которая со временем извлекает выгоду из добавленных питательных веществ, тем более что растение может медленно истощать питательные вещества из почвы с годами.
Удобряйте посевы компостом в конце лета или в начале осени. Отодвиньте мульчу и разложите несколько дюймов компоста вокруг основания каждого растения.
Питательные вещества из компоста будут медленно проникать в почву, чтобы восстановить энергию почвы и крон спаржи. Выполнение этого в конце лета или в начале осени поможет обеспечить свежие питательные вещества для следующего весеннего урожая.
После того, как вы закончите прополку и удобрения, вам нужно только следить за посевами на предмет сорняков. После укладки грядки со спаржей в вашем домашнем саду будут приносить вам много свежих и вкусных урожаев каждую весну.