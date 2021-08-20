Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 августа 2021 в России и мире

• Всемирный день лени (World Laziness Day)
• День рождения Чебурашки
• Всемирный день комара (World Mosquito Day)
• День музыкальных шкатулок
• Международный день медицинского транспорта (International Day of Medical Transporters)
• День памяти преподобного Антония Оптинского
• День памяти преподобномученика Дометия Персиянина
• Католический праздник святого Бернарда Клервоского (Feast of Saint Bernard of Clairvaux)
• День виртуальных миров (Virtual Worlds Day)
• День укрепления тылов
• День лимонада (National Lemonade Day) - США
• День мужской стрижки (National Men`s Grooming Day) - США
• День любителей бекона (National Bacon Lover`s Day) - США
• День радио (National Radio Day) - США
• День возобновляемых источников энергии (Akshay Urja Diwas) - Индия
• День шоколадного пирога с пеканом (National Chocolate Pecan Pie Day) - США
• День восстановления независимости (Taasiseseisvumispaev) - Эстония
• День народной революции (King and People`s Revolution Day) - Марокко
• День Вооружённых сил национального освобождения - Восточный Тимор
• День государственности штата Гавайи (Hawaii Statehood Day) - США
• День святого Иштвана (Saint Istvan Day) - Венгрия
• Парад «Золотого кубка» (Gold Cup Parade) - Канада
• День княжества Себорга (National Day of the Principality of Seborga) - Италия
• Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра, Дмитрия
• Марины-Пимены (Марины — не ищи в лесу малины)
Важные даты
1634 в Москве Василием Бурцовым издан первый букварь.
1704 штурмом взята шведская крепость Нарва.
1721 пущены фонтаны и каскады Петергофа.
1741 открытие первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом Аляски.
1829 Русско-турецкая война: русские войска перешли Балканы и заняли Адрианополь.
1882 в храме Христа Спасителя впервые исполнена увертюра П. И. Чайковского «1812 год».
1884 закрыт журнал «Отечественные записки».
1906 в Петербурге официально зарегистрировано создание черносотенного Союза русского народа.
1913 в Киеве открылась Первая Всероссийская спортивная олимпиада.
1914 русские войска разбили немцев под Гумбинненом.
1930 высшее аэромеханическое училище, созданное на базе аэромеханического факультета МВТУ, преобразовано в Московский авиационный институт.
1934 объявление об обмене партийных билетов. Обмен билетов проходил под лозунгом наведения порядка в структуре партаппарата.
1939 операция советско-монгольских войск по разгрому японских войск в районе реки Халхин-Гол.
1945 для «руководства всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана» создан Специальный комитет при Государственном Комитете Обороны СССР.
195 1в СССР создано ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).
1983 США ввели эмбарго на поставку в СССР оборудования для строительства трубопроводов.
2010 произошла масштабная авария в энергосистеме города Санкт-Петербурга.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend