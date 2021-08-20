Какой сегодня церковный праздник 20 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 20 августаУспенский пост 7 день
Попразднство Преображения Господня
Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского
Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его
Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского
Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского
Народные праздники
Марины-Пимены
В эту дату почитают память мученика Марина и двух преподобных по имени Пимен.
В этот праздник принято заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся людям. Сирот, вдов и нищих угощают медом, овощами и фруктами.
Также в этот день занимаются сбором лекарственных трав и ягод. Традиционным блюдом являются пироги с малиной.
Красная заря на восходе предвещает скорый дождь.
Приметы
- Если перемена луны (нарождается луна) происходит утром – будет теплая погода, а если вечером – холодная.
- Туман исчезает после восхода солнца – погода ожидается хорошая.
- Если аисты готовятся к отлету, осень будет холодной, а зима – ранней.
- Ласточки собираются в большие стаи – к грозе.
- Алый рассвет – к дождю.
Источник: my-calend