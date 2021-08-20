Какой сегодня церковный праздник 20 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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20.08
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Какой сегодня церковный праздник 20 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:568/20/2021Фото: pixabay
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Запрещено сегодня лениться и отказывать в помощи нищим и больным, с этого дня переставали собирать малину.

церковь
По правилам Успенского поста сегодня сухоядение

Православные праздники 20 августа

Успенский пост 7 день
Попразднство Преображения Господня
Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского
Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его
Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского
Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского

Народные праздники

Марины-Пимены

В эту дату почитают память мученика Марина и двух преподобных по имени Пимен.

В этот праздник принято заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся людям. Сирот, вдов и нищих угощают медом, овощами и фруктами.

Также в этот день занимаются сбором лекарственных трав и ягод. Традиционным блюдом являются пироги с малиной.

Красная заря на восходе предвещает скорый дождь.

Приметы


  • Если перемена луны (нарождается луна) происходит утром – будет теплая погода, а если вечером – холодная.
  • Туман исчезает после восхода солнца – погода ожидается хорошая.
  • Если аисты готовятся к отлету, осень будет холодной, а зима – ранней.
  • Ласточки собираются в большие стаи – к грозе.
  • Алый рассвет – к дождю.

Источник: my-calend

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