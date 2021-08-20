С туманов начнется 20 августа в Бердске: и даже будет гроза

Метеорологическая обстановка на 20 августа в Бердске от МЧС. Переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем местами небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха ночью +7, +2°С, днем +15, +20°С, местами до +25°С.
Марины-Пимены отмечается 20 августа 2021 года.
Традиции и обряды
В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать несжатый хлеб, в приюты относить гостинцы.
Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.