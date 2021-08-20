С туманов начнется 20 августа в Бердске: и даже будет гроза
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19.08
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С туманов начнется 20 августа в Бердске: и даже будет гроза

6:30:158/20/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с.

Температура воздуха ночью +7, +2°С, днем +15, +20°С, местами до +25°С
Температура воздуха ночью +7, +2°С, днем +15, +20°С, местами до +25°С

Метеорологическая обстановка на 20 августа в Бердске от МЧС. Переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем местами небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха ночью +7, +2°С, днем +15, +20°С, местами до +25°С.

Марины-Пимены отмечается 20 августа 2021 года.

Традиции и обряды
В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать несжатый хлеб, в приюты относить гостинцы.

Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.

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