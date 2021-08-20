Магнитная буря 20 августа 2021 года: геоудар начнется с ночи - как переживают их метеопаты
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Магнитная буря 20 августа 2021 года: геоудар начнется с ночи - как переживают их метеопаты

5:45:148/20/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Не принимайте близко к сердце насмешки тех, кто не понимает, что такое метеозависимое состояние – они никогда не испытывали адскую головную боль в течение суток, а то и двух.

Но вот часть наших читателей все-таки испытала магнитное воздействие солнца
Но вот часть наших читателей все-таки испытала магнитное воздействие солнца

Все ближе и ближе день мощного космического удара – 24 августа 2021 года. Как вы, дорогие, пережили вчерашний день? Надеемся, что все геоудары миновали вас!

Но вот часть наших читателей все-таки испытала магнитное воздействие солнца.

Что ощутили метеопаты?

Елена:

Сегодня не очень.

Александр:

Невроз из грудной клетки и прям по венам рук. Чуть-чуть иногда знобит...

Наталья:

Нервозность, голова…..кружится еще

Илья:

Тошнит,  знобит,  глаза красные, в голове бред и каша.

Какой будет магнитная буря сегодня, 20 августа?

Начнется сразу после полуночи и продлится до 3 утра по Москве. А в Новосибирске до 7 утра. Так что некоторым придется пить с утра таблетку от головной боли.

Но спешим обрадовать, почти весь  световой день не будет никаких космических и солнечных колебаний. А вот к 18.00 по Москве вновь начнется небольшой силы магнитная буря и дойдет она  и до 21. В Новосибирске – с 22.00 и до 2 часов ночи.

Суббота тоже будет практически весь день средней силы магнитная буря.

Что же делать метеопатам?

- Не принимать близко к сердце насмешки тех, кто не понимает, что такое метеозависимое состояние – они никогда не испытывали адскую головную боль в течение суток, а то и двух. И это состояние не снять никакими таблетками.

- Больше отдыхать.

-Пить больше воды.

-Гулять.

-Следить за давлением.

- Высыпаться.

-Верить, что завтра магнитной бури не будет. Ведь есть же какая-то управа надо Солнцем?

Берегите себя! Мы с вами! И вас любим!

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