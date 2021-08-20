Магнитная буря 20 августа 2021 года: геоудар начнется с ночи - как переживают их метеопаты

Все ближе и ближе день мощного космического удара – 24 августа 2021 года. Как вы, дорогие, пережили вчерашний день? Надеемся, что все геоудары миновали вас!
Но вот часть наших читателей все-таки испытала магнитное воздействие солнца.
Что ощутили метеопаты?
Елена:
Сегодня не очень.
Александр:
Невроз из грудной клетки и прям по венам рук. Чуть-чуть иногда знобит...
Наталья:
Нервозность, голова…..кружится еще
Илья:
Тошнит, знобит, глаза красные, в голове бред и каша.
Какой будет магнитная буря сегодня, 20 августа?
Начнется сразу после полуночи и продлится до 3 утра по Москве. А в Новосибирске до 7 утра. Так что некоторым придется пить с утра таблетку от головной боли.
Но спешим обрадовать, почти весь световой день не будет никаких космических и солнечных колебаний. А вот к 18.00 по Москве вновь начнется небольшой силы магнитная буря и дойдет она и до 21. В Новосибирске – с 22.00 и до 2 часов ночи.
Суббота тоже будет практически весь день средней силы магнитная буря.
Что же делать метеопатам?
- Не принимать близко к сердце насмешки тех, кто не понимает, что такое метеозависимое состояние – они никогда не испытывали адскую головную боль в течение суток, а то и двух. И это состояние не снять никакими таблетками.
- Больше отдыхать.
-Пить больше воды.
-Гулять.
-Следить за давлением.
- Высыпаться.
-Верить, что завтра магнитной бури не будет. Ведь есть же какая-то управа надо Солнцем?
Берегите себя! Мы с вами! И вас любим!