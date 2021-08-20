Чудодейственная молитва на 20 августа Господу нашему в день Попразднства Преображения Господня
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Чудодейственная молитва на 20 августа Господу нашему в день Попразднства Преображения Господня

10:20:598/20/2021Фото: piqsels
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На этой неделе нужно обдумать свою жизнь, понять свои ошибки, найти в себе силы на исповедь, покаяться в грехах, причаститься. 

церковь
Сегодня начинаются дни попразднства Преображения Господня

У самых крупных церковных праздников всегда если предпразднств и попразднств. Так и с Преображением Господним, который мы отметили вчера, 19 августа. У него есть день подготовки и семь дней попразднств. То есть этот тот период, который предоставлен верующим для того, чтобы в полной мере осознать смысл и суть праздника.

На протяжении оставшегося срока, а он будет идти до 26 августа, нужно усиленно работать над собой (этому, кстати, способствует и Успенский пост). На этой неделе нужно обдумать свою жизнь, понять свои ошибки, найти в себе силы на исповедь, покаяться в грехах, причаститься.

На период попразднства нет специальных молитв, продолжают читать молитвы для Успенского поста, а также любые молитвы, которые помогают вам работать над собой или дают силы на пост - Господу и Богородице.

Можно читать молитву Преображению Господню.


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