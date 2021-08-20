Движение «Голос», поддерживающее независимое наблюдение на выборах, включили в список иноагентов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Движение «Голос», поддерживающее независимое наблюдение на выборах, включили в список иноагентов

9:27:328/20/2021Фото: ЦИК
0

Координаторы рассказали, что думают по этому поводу.

Независимых наблюдателей на выборах признали иноагентами

Министерство юстиции РФ включило всероссийское движение «Голос», поддерживающее независимое наблюдение на выборах, в новый реестр незарегистрированных организаций с функцией «иностранного агента». Произошло это ровно за месяц до выборов. Власти объяснили это тем, что организация получила на развитие своей деятельности деньги из-за границы — перевод был от гражданки Армении.

- То, что сейчас происходит, значит одно: власти понимают, что не смогут получить желаемый результат на выборах честно и боятся массового независимого наблюдения. Поэтому активным гражданам, несмотря ни на что, нужно принять самое деятельное участие в выборах депутатов Госдумы, - сообщили в Голосе.

- Не могу сказать, что ситуация неожиданная, мы знали о создании этого реестра. В 2013 году «Голос» одним из первых включили в реестр «иноагентов» <для юрлиц>. Сейчас у нас новый реестр, новые репрессивные механизмы направлены против гражданского общества — и опять «Голос» внесли первым. Есть два принципиально важных аспекта. В наших российских запуганных реалиях есть ситуация выученной беспомощности в связи с последними событиями. Люди очень боятся сотрудничать с людьми, которые носят такую маркировку. Это может сказаться на эффективности деятельности «Голоса», - рассказала Тайге.инфо Екатерина Кильтау, координатор «Голоса» в Алтайском крае. - Из-за этой маркировки и статуса у многих кандидатов могут появиться сомнения в сотрудничестве с нами — сейчас это самая болезненная точка. Я очень надеюсь на сознательность структур, что они не пойдут на поводу у государства, мракобесных решений. У нас с ними общая цель: честные, открытые, справедливые, демократические выборы. И нужно взаимодействовать исходя из цели, а не статусов.

Всем очевидно и понятно, что это сделано — очень символично — за месяц до выборов, когда как раз избирательные и электоральные процедуры в самом разгаре. Сейчас это очевидные палки в колеса нашей гражданской, независимой, наблюдательской институции, что, конечно, очень прискорбно.

- В последние годы «Голос» выступает, в первую очередь, как экспертная организация, которая анализирует информацию, полученную из официальных источников, государственных СМИ, соцсетей кандидатов и партий. Едва ли от нас можно какую-то инсайдерскую информацию про выборы. Задача «Голоса» — помочь организаторам выборов повысить доверие к процессу, - рассказал Алексей Петров, координатор «Голоса» в Иркутской области.

Голос* - признано иностранным агентов в России

Гани заявил о крупном заговоре против него
О последствиях коронавируса, которые приводят к инвалидности
Какой сюрприз ждет российских водителей с 29 августа
Людям, перенесшим COVID-19, нужно кушать арбуз
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
Известный журналист умер после нападения в столице
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
выборынаблюдателииноагент
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Считаете ли это движение иноагентом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Движение «Голос», поддерживающее независимое наблюдение на выборах, включили в список иноагентов
9:27:32 8/20/2021
Движение «Голос», поддерживающее независимое наблюдение на выборах, включили в список иноагентов
Гороскоп на 21 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:07 8/20/2021
Гороскоп на 21 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Пушкинская карта: Какие россияне от 14 до 22 лет получат по 3 000 рублей от Путина, названы критерии
9:09:53 8/20/2021
Пушкинская карта: Какие россияне от 14 до 22 лет получат по 3 000 рублей от Путина, названы критерии
Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали
9:02:50 8/20/2021
Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали
БердскЖилой комплекс «Новые Матрёшки» будет построен как мини-квартал со своей атмосферой
9:00:40 8/20/2021
Жилой комплекс «Новые Матрёшки» будет построен как мини-квартал со своей атмосферой
Какой сегодня церковный праздник 20 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:56 8/20/2021
Какой сегодня церковный праздник 20 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 августа 2021 в России и мире
7:40:31 8/20/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 августа 2021 в России и мире
Ушастые поздравления с Днем Чебурашки для всех любителей мультфильма в праздник 20 августа: Ностальгические картинки для отправки в смс
7:39:46 8/20/2021
Ушастые поздравления с Днем Чебурашки для всех любителей мультфильма в праздник 20 августа: Ностальгические картинки для отправки в смс
БердскС туманов начнется 20 августа в Бердске: и даже будет гроза
6:30:15 8/20/2021
С туманов начнется 20 августа в Бердске: и даже будет гроза
Как соседи яростно подрались из-за сорняков на тропинке
6:00:09 8/20/2021
Как соседи яростно подрались из-за сорняков на тропинке