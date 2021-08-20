Движение «Голос», поддерживающее независимое наблюдение на выборах, включили в список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило всероссийское движение «Голос», поддерживающее независимое наблюдение на выборах, в новый реестр незарегистрированных организаций с функцией «иностранного агента». Произошло это ровно за месяц до выборов. Власти объяснили это тем, что организация получила на развитие своей деятельности деньги из-за границы — перевод был от гражданки Армении.
- То, что сейчас происходит, значит одно: власти понимают, что не смогут получить желаемый результат на выборах честно и боятся массового независимого наблюдения. Поэтому активным гражданам, несмотря ни на что, нужно принять самое деятельное участие в выборах депутатов Госдумы, - сообщили в Голосе.
- Не могу сказать, что ситуация неожиданная, мы знали о создании этого реестра. В 2013 году «Голос» одним из первых включили в реестр «иноагентов» <для юрлиц>. Сейчас у нас новый реестр, новые репрессивные механизмы направлены против гражданского общества — и опять «Голос» внесли первым. Есть два принципиально важных аспекта. В наших российских запуганных реалиях есть ситуация выученной беспомощности в связи с последними событиями. Люди очень боятся сотрудничать с людьми, которые носят такую маркировку. Это может сказаться на эффективности деятельности «Голоса», - рассказала Тайге.инфо Екатерина Кильтау, координатор «Голоса» в Алтайском крае. - Из-за этой маркировки и статуса у многих кандидатов могут появиться сомнения в сотрудничестве с нами — сейчас это самая болезненная точка. Я очень надеюсь на сознательность структур, что они не пойдут на поводу у государства, мракобесных решений. У нас с ними общая цель: честные, открытые, справедливые, демократические выборы. И нужно взаимодействовать исходя из цели, а не статусов.
Всем очевидно и понятно, что это сделано — очень символично — за месяц до выборов, когда как раз избирательные и электоральные процедуры в самом разгаре. Сейчас это очевидные палки в колеса нашей гражданской, независимой, наблюдательской институции, что, конечно, очень прискорбно.
- В последние годы «Голос» выступает, в первую очередь, как экспертная организация, которая анализирует информацию, полученную из официальных источников, государственных СМИ, соцсетей кандидатов и партий. Едва ли от нас можно какую-то инсайдерскую информацию про выборы. Задача «Голоса» — помочь организаторам выборов повысить доверие к процессу, - рассказал Алексей Петров, координатор «Голоса» в Иркутской области.
Голос* - признано иностранным агентов в России