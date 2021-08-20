Годовалый малыш подавился прищепкой и чуть не умер в Новосибирске

Серьезное ЧП произошло накануне в Новосибирске. Там годовалый малыш чуть не задохнулся. Как стало известно, мальчик проглотил маленькую прищепку, которой прицепляют белье. Малыша сразу же госпитализировали в одну из городских больниц.
- Я надела на сына костюм, который ему подарили, а эта маленькая прищепка отлетела под диван. И когда я пошла на кухню готовить завтрак, сын, видимо, ее нашел и проглотил, - рассказала мама мальчика КП-Новосибирск. - Я через несколько минут услышала, что сын сильно кашляет, побежала к нему. Попыталась сначала прищепку эту достать сама, но не получилось. А сын в это время стал глаза закрывать, будто спать ему хочется: я сильно перепугалась. Благо, мой старший сын был дома: он и с малышом мне помог, и скорую вызвал. Я ведь сама сейчас беременна, одна точно бы не справилась.
К счастью, сейчас с ребенком все хорошо. Врачи достали прищепку и его жизни ничего не угрожает.