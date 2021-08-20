Талибы заявили, что "победили СССР и стерли его с лица земли"

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) опубликовало «Декларацию Исламского Эмирата Афганистан» по случаю Дня независимости Афганистана. В ней они заявили, что «победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия» — Британскую империю, СССР и США.
Отметим, что День независимости Афганистана отмечается 19 августа. Ссылку на декларацию опубликовали в Твиттер. Удивительно, но талибы считают, что победили СССР, «стерев его имя» с карты мира. Теперь же США «с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан».
Напомним, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) захватило Афганистан 15 августа. Талибы заявили, что контролируют всю территорию страны. После этого местные жители пытаются всеми способами покинуть страну.