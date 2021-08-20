Трассу Р-256 перекроют в ночь на 22 августа 2021 у Нового поселка Бердска: Схема объезда для автомобилистов
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Трассу Р-256 перекроют в ночь на 22 августа 2021 у Нового поселка Бердска: Схема объезда для автомобилистов

9:51:338/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это связано со строительством нового надземного пешеходного моста.

Мост появится уже совсем скоро

Уже через двое суток трассу Р-256 в районе Нового поселка Бердска перекроют. Это связано со строительством нового надземного пешеходного моста. По новому пешеходному мосту жители Бердска без лишнего переживания смогут попасть на железнодорожную станцию Береговая, на автобусную остановку и на пляж Обского моря.

Известно, что участок федеральной трассы закроют на несколько часов в ночь с 21 по 22 августа с 00:00 до 07:00 часов. Строителям необходимо будет произвести монтаж пролета моста. Водителям следует руководствоваться временными дорожными знаками. Маршрут объезда проложен через поселки Новый и Речкуновку.

На сегодняшний день на объекте строительства сооружены стойки опор, лестничные сходы. Длина будущего пролетного строения будет составлять 28 метров. Ограждение будет светопрозрачное. Окончание строительных работ и срок сдачи пешеходного моста запланирован на 30 сентября 2021 года. Общая протяжённость моста составит 81 метр. Примечательно, что для людей с ограниченными возможностями, пешеходный мост оборудуют специальными лифтами. В скором времени планируется сделать и новые асфальтированные тротуары до переходного моста.

Трассу перекроют на 7 часов

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