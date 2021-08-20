В одиночные пикеты выходят жители ЖК "Спектр" в Кольцово ради сохранения леса и отмены стройки магазина

Настоящее Сибирское дерби развернулось между местными жителями и администрацией Кольцово Новосибирской области на территории ЖК «Спектр». А все дело в магазине, точнее в его постройке. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные, они узнали, что на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» завершается голосование о строительстве магазина поблизости с их домами. Согласно документам, голосование разрешило «отклониться от предельных параметров разрешённого строительства», то есть магазин будет располагаться к жилому дому ближе, чем позволяют минимальные требования. Это повергло людей в настоящий шок.
- На территории нашего ЖК «Спектр» хотят построить магазин, вырубив часть леса. При том, что ЖК фактически находится в поле, и есть ещё один участок, где можно поставить магазин, но администрация Кольцово, АКД и застройщик магазина по разным причинам отказываются это сделать. Большинство жителей ЖК (~90%) против вырубки леса, — рассказала местная жительница Анна Хвостикова.
Конечно, жители ЖК начали массово голосовать против проекта. Но по их словам, в последний день процедуры на сайте появились комментарии в поддержку строительства магазина.
Не сумев договориться с подрядчиком и местной администрацией, люди решили выйти на одиночные пикеты, чтобы защитить себя, своих детей и лес. Сибиряки бояться, что такое соседство поставит под угрозу безопасность их детей, так как рядом с ним чаще будет ездить транспорт.
- Мы подключили к работе юриста, и он как раз нам посоветовал обратиться к СМИ. Я понимаю, но лес жалко, — поделилась Анна Хвостикова.
Сейчас, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» несколько сибиряков обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор. Кроме этого, также написали коллективное обращение на имя главы посёлка. Чем закончится эта история, мы обязательно сообщим.