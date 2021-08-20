Ангела Меркель в последний раз проведет переговоры с Путиным в статусе канцлера

Ангела Меркель в последний раз приедет в России в статусе канцлера Германии для переговоров с Владимиром Путиным. Это будет первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19, отметили в пресс-службе Кремля. По информации немецких СМИ, это уже 20 визит Меркель в Россию.
Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт раскрыл темы переговоров Путина и Меркель. По его словам, лидеры могут обсудить ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии.
В ходе визита Меркель также проведет пресс-конференцию и возложит венок к могиле неизвестного солдата, отмечается в заявлении кабмина.
Пресс-служба Кремля же сообщила, что главы двух стран собираются обсудить отношения Москвы и Берлина, а также строительство Северного потока-2.
Отметим, что Меркель сама дала понять, что текущий ее срок канцлера станет последним. 1 декабря 2020 года она в последний раз поздравила граждан Германии с новогодними праздниками и рассказала, что больше не собирается участвовать в выборах. В своей должности она уже 16 лет.