Политик Артур Краснопольский скончался в Новосибирске

В Новосибирске, в возрасте 88 лет скончался ветеран труда, бывший заместитель председателя горисполкома Новосибирска Артур Краснопольский. Также Краснопольский являлся идейным вдохновителем новосибирского метрополитена и куратором строительства посёлка Краснообск для сибирского отделения ВАСХНИЛ.
Он начал свою карьеру дорожным мастером на станции вокзала Новосибирска. В 30 лет он возглавил железнодорожный райисполком, а после этого занимал пост зампредседателя новосибирского горисполкома. После этого он стал главой дирекции строительства Краснообска. А как вышел на пенсию, Краснопольский стал советником губернатора.
Глава Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования по поводу кончины политика.