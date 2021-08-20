Политик Артур Краснопольский скончался в Новосибирске
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Политик Артур Краснопольский скончался в Новосибирске

10:27:038/20/2021Фото: Скриншот видео Youtube
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Он ушёл из жизни в возрасте 88 лет.

Краснопольский скончался на 89 году жизни

В Новосибирске, в возрасте 88 лет скончался ветеран труда, бывший заместитель председателя горисполкома Новосибирска Артур Краснопольский. Также Краснопольский являлся идейным вдохновителем новосибирского метрополитена и куратором строительства посёлка Краснообск для сибирского отделения ВАСХНИЛ.

Он начал свою карьеру дорожным мастером на станции вокзала Новосибирска. В 30 лет он возглавил железнодорожный райисполком, а после этого занимал пост зампредседателя новосибирского горисполкома. После этого он стал главой дирекции строительства Краснообска.  А как вышел на пенсию, Краснопольский стал советником губернатора.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования по поводу кончины политика.

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