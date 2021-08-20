Правдивое число зараженных коронавирусом в Бердске обнародовал оперштаб
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Правдивое число зараженных коронавирусом в Бердске обнародовал оперштаб

10:32:428/20/2021Фото: Минздрав НСО
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Всего в городе зарегистрировано 2249 случаев коронавирусной инфекции.

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По данным оперативного штаба на 20 августа в Бердске под медицинским наблюдением находится 627 жителей. За прошедшие сутки взято 178 тестов. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2 100. На сегодняшний день выявлено 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2249 случаев коронавирусной инфекции.

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