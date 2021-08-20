Двух сбежавших заключенных из ИК-8 Новосибирска разыскивают: за информацию о них обещают вознаграждение в 50 000 рублей

В Новосибирской области продолжают разыскивать заключенных, которые сбежали из исправительной колонии №8. Напомним, все произошло 12 июля этого года. В исправительном учреждении заключенные переоделись в гражданскую одежду и самовольно ушли.
Пресс-служба ГУ ФСИН по Новосибирской области сообщила, что за помощь в розыске Виталия Козлова и Анатолия Горлова объявили денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, необходимо предоставить информацию, которая будет способствовать задержанию осуждённых. Правоохранители гарантируют полную анонимность. Сообщить полезные сведения можно по телефонам: 112, 8-923-731-32-33.