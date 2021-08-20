Где в Бердске подстричь домашнее животное?

Многие люди заводят домашних животных, но не имеют представления, как за ними следить. А ведь каждой породе подбирается индивидуальный комплекс процедур. Например, лабрадоры по природе своей аллергики. Их уже не накормишь едой «со стола». А вот шпицам нельзя выходить на улицу до тех пор, пока им не поставишь прививку и не подождешь месяц спустя нее. Корги не любят оставаться одни. Овчарку нужно обязательно дрессировать. Кошки в этом плане не менее капризны. Бенгальская порода так же не будет есть то, что ест ее хозяин. Нужен специальный корм. Ведь от правильного питания и того, как соблюдается гигиена питомца, зависит его здоровье и внешний вид.
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На сегодняшний день для домашних животных хитрые маркетологи придумали полезные вещи, такие как: костюмы для прогулки в холодное время на улице; шампуни и бальзамы для шерстки и груминг. Груминг – это целое направление парикмахерского искусства для пушистых любимцев. Ведь они тоже хотят выглядеть красиво для своих владельцев и среди других четвероногих собратьев.
Со временем груминг животных совершенствуется, расширяя границы. Теперь питомца могут не только подстричь, но и сделать ему педикюр, провести SPA-процедуры. Не даром говорят, что домашние животные похожи на своих хозяев. Так почему они не должны получать все прелести человеческой жизни сполна.
Конечно, на шерсти питомца особого поля для творчества не слишком-то и много, но, тем не менее, даже у домашних животных есть различные виды стрижек. Есть обыкновенная гигиеническая, где срезают лишнюю длину шерсти, чтобы она не стала благоприятной средой для появления блох. Домашняя стрижка подойдет слишком пушистому питомцу, который оставляет на ковре и мягких поверхностях куски шерсти.
Стрижку колтунов проводят, чтобы не травмировать участок кожи и сохранить максимум покрова при таком неприятном инциденте. Породную стрижку делают перед выставками или чтобы придать визуальную идентификацию породе. Тримминг лучше всего делать в жаркое время года. Можно сказать, что тримминг – это стрижка под ноль. Остается только подшерсток для терморегуляции. Выставочную стрижку делают для «дорогих» пород, которые участвуют в мероприятиях. А креативную стрижку выполняют тем, у кого много шерсти и «особый» характер.
Стрижку колтунов проводят, чтобы не травмировать участок кожи и сохранить максимум покрова при таком неприятном инциденте. Породную стрижку делают перед выставками или чтобы придать визуальную идентификацию породе. Тримминг лучше всего делать в жаркое время года. Можно сказать, что тримминг – это стрижка под ноль. Остается только подшерсток для терморегуляции. Выставочную стрижку делают для «дорогих» пород, которые участвуют в мероприятиях. А креативную стрижку выполняют тем, у кого много шерсти и «особый» характер.
Не забывайте регулярно отводить домашнего питомца на осмотр к ветеринару. Ведь если питомец будет плохо себя чувствовать, ему будет все равно, как он выглядит. А для хозяина это лишний повод для беспокойства и нервный стресс. Осматривать животное нужно раз в три месяца. Зимой могут быть простудные заболевания или ушные клещи. Весной и летом уличные клещи, которые не менее опасны для четвероногого друга. Осенняя пора подойдет для профилактических мер: прививок, приема витаминов, лечения, в общем и целом.
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