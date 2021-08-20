Кондитер из Бердска рассказала Forbes, как зарабатывает миллионы

Ютуб-канал журнала Forbes опубликовал интервью с кондитером из Бердска Полиной Филимоновой. Она в 19 лет основала кондитерскую онлайн-школу Pauline School. И сейчас оборот ее компании достигает 10 миллионов в месяц. Как отмечает сама девушка, печь сладости она начала еще в школе, а в 17 лет взялась делать торты на заказ.
- На тот момент я начала зарабатывать примерно как мой папа в 40 с чем-то лет. Всегда хотелось зарабатывать собственные деньги. Наверное, цеплялась за любую возможность. Не было четкого плана, что торты мне начнут приносить деньги какие-то. Я поняла, что приносят чуть-чуть, осталась, пыталась это развить. Потом еще чуть-чуть. Потом пыталась в этой сфере отталкиваться от тех моментов, как заработать больше. Потом я начала вести мастер-классы, начала делать торты на заказ, зарабатывать, начала вести мастер-классы «живые» и зарабатывать. И потом, когда это еще не было очень популярно, тогда только зарождалась история со всеми онлайн-школами, я начала изучать эту тему в других направлениях и попробовала запустить уже свой проект в онлайне. И за полгода мы очень сильно выросли. То есть это было сразу — взрыв такой, — рассказала в интервью Полина Филимонова.
В прошлом году оборот фирмы достиг 120 миллионов рублей. Сейчас курсы начинают продавать в другие страны.
— Очень хорошо идет. Мы даже не могли предположить, что будет так хорошо идти, потому что там такого нет, и там нет таких цен, как у нас, несмотря на то, что мы туда продаем дороже, чем здесь. Когда люди видят цену, они не верят, говорят, что мы какие-то мошенники, и не может быть так дешево, отметила она.