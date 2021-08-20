Где в Бердске вылечить зубы?

Не даром говорят «встречают по одежке». Если руки являются визитной карточкой представительниц прекрасного пола, то зубы – отражение отношения человека к самому себе. Ведь от целостности зубов зависит не только эстетическое восприятие, но и здоровье полости рта и желудочно-кишечного тракта. Неровные зубы влияют на речь и прикус. Может появиться картавость, шепелявость, нечленораздельное произношение слов и вообще хруст челюсти во время ее открытия. Каким образом проверить своевременно состояние зубов, чтобы не пришлось жертвовать своим временем, нервами и денежными средствами в последний момент.
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Ходить на осмотр к стоматологу необходимо как минимум два раза в год. И делать каждые три месяца чистку лазером. Не стоит забывать и о личной гигиене полости рта: чистить зубы утром и вечером, полоскать рот после еды, пользоваться зубной нитью и жевательной резинкой. Кстати, врачи не рекомендуют жевать резинку более пяти минут, постольку, поскольку, это сказывается на жевательных суставах – происходит перенапряжение мышц, их увеличение.
Впоследствии можно получить массивные желваки на лице, которые его визуально будут расширять. А также, происходит выделение желудочного сока, запускается работа желудка. Если в нем нет еды, то начинают стенки начинают сокращаться понапрасну. Такая работа желудка «вхолостую» может привести к гастриту или вовсе язве.
Почему необходимо так часто бывать у стоматолога. Дело в том, что даже при тщательном соблюдении гигиены полости рта, остатки пищи могут быть удалены человеком не до конца. Это становится благоприятной средой для обоснования и размножения бактерий, микробов. Такие заметные лишь одному микроскопу жители могут не мешать до тех пор, пока не начнут разъедать зубную эмаль, провоцируя кариес.
Проигнорированный кариес ведет к последствиям хуже – пародонтозу и пульпиту. В первом случае воспаляется ткань десны. Могут появиться язвочки или нагноения. При пульпите воспаляется зубной нерв. Но и это заболевание не имеет конечной точки и осложняется в форме флюза и разрушения зуба. Дискомфортные ощущения лишь малая неприятная часть всех заболеваний полости рта. Запущенные зубы могут привести и вовсе к раку языка, щеки, горла или десны.
Проигнорированный кариес ведет к последствиям хуже – пародонтозу и пульпиту. В первом случае воспаляется ткань десны. Могут появиться язвочки или нагноения. При пульпите воспаляется зубной нерв. Но и это заболевание не имеет конечной точки и осложняется в форме флюза и разрушения зуба. Дискомфортные ощущения лишь малая неприятная часть всех заболеваний полости рта. Запущенные зубы могут привести и вовсе к раку языка, щеки, горла или десны.
Чтобы сохранить зуб, который почти разрушен, необходимо сначала сделать санацию полости рта. Затем зуб вскрывается и пролечиваются каналы. Их заполняют специальным средством. При сильном воспалительном процессе врач может удалить нерв. Удаление нерва из зуба делает его мертвым. Это значит, что зуб быстрее будет разрушаться со временем. После того, как каналы были пролечены, их заполняют пломбирующим материалом. Сверху делается реконструкция жевательной поверхности зуба. Или надевается коронка. Стоматологам нужна работа, а людям – здоровые зубы!
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