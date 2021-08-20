Самого редкого знака зодиака назвали астрологи

Вы когда-нибудь сталкивались с кем-то, кто похож на ваш знак зодиака? Если вы Дева или Весы, скорее всего, это обычное явление для вас.
Дева (с 23 августа по 22 сентября) считается наиболее распространенным знаком зодиака, поскольку исследования подтверждают, что самый распространенный месяц рождения - сентябрь, причем многие из наиболее часто встречающихся дат приходятся на начало этого месяца, пишет yourtango.com.
Какой знак зодиака самый редкий?Следуя той же логике, самый редкий знак зодиака - Водолей. Наименее распространенный месяц для дней рождения - февраль, вероятно, потому, что это самый короткий месяц в году, что приводит к меньшему количеству дней рождения.
Водолея сезон длится с 20 января и заканчивается 18 февраля, так что в дополнение к самым идеалистическим, вода Носителями также родились под знаком зодиака редчайшей.
Некоторые называют Змееносца самым редким зодиаком, но это несколько неправильное название.
Те, кто следуют сидерической астрологии, иногда включают Змееносца как 13-й знак зодиака в дополнение к 12 знакам, обнаруженным в тропической астрологии.
Согласно сидерической астрологии, у тех, кто родился с 29 ноября по 17 декабря (или с 30 ноября по 18 декабря, в зависимости от того, кого вы спросите), их знак Солнца находится в Змееносце.
Поскольку этот знак используется редко, некоторые могут определить его как самый редкий знак, но когда большинство людей спрашивают, какие знаки являются наиболее и наименее распространенными, они на самом деле имеют в виду 12 знаков зодиака, о которых мы обычно думаем.
Несмотря на то, что Водолей - самый редкий знак зодиака, есть много известных Водолеев - Алисия Киз, Пол Ньюман, Джеки Робинсон, Вольфганг Амадей Моцарт, Галилео Галилей, Шакира, Корасон Акино, Тони Моррисон, Лаура Дерн и другие ...
После Водолея самыми редкими знаками зодиака являются Овен и Стрелец.Однако то, что всем трем этим знакам не хватает в цифрах, они компенсируют мужеством.
Никогда не скрещивайте Водолея, Овна или Стрельца. Они обнимают людей, которых любят, но немного менее сострадательны к своим врагам.
Если вы еще не заметили, Скорпионы повсюду, а не среди самых редких знаков зодиака. Помимо того, что они наиболее распространены, они также с большей вероятностью объявят свой знак в любом конкретном контексте. Скорпионы просто не могут не хвастаться тем, что они Скорпионы.
Водолеи же молчат. Несмотря на то, что они самые редкие из всех, в вашем внутреннем кругу, вероятно, больше Водолеев, чем вы думаете.
Водолеи питаются собственным состраданием.Водолеи склонны ставить других выше себя. Их величайшая надежда, питаемая их искрометным состраданием, - спасти мир. Дело не в том, что они забывают поставить себя на первое место, а наоборот, активно решили этого не делать. Большинство людей, с которыми мы встречаемся в жизни, без труда думают о себе.
Известно, что они постоянно болеют за неудачников, они бросают свою доброту, как конфетти. Какой смысл делать предположения? Мир становится лучше, когда у людей есть свобода быть самими собой.
Тем не менее, они склонны возводить стены.Для них конфиденциальность важна. Если вы боретесь с тем, кому из ваших друзей раскрыть свою любовь, Водолей может быть вашим надежным доверенным лицом. Они также не из тех, у кого можно любопытствовать.
Самое лучшее в границах - это то, что вам не нужно их объяснять. И Водолей всегда с уважением относится к этому.
Мы все могли бы кое-чему научиться из этого мировоззрения Водолея.
Если вы будете прозрачны во всем, вы начнете исчезать. Секреты - вот что поддерживает вашу интуицию. Легкие и интеллектуальные Водолеи представляют собой идеальный баланс эмоциональной доступности и самодостаточности.
Помимо того, что они щедры на свое время, они бдительно уважают личное пространство людей. Возможно, потому, что им тоже нужно много «времени», чтобы выжить.