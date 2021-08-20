Хабиб Нурмагомедов посоветовал Тони Фергюсону больше не выходить на бой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предложил своему несостоявшемуся сопернику тони Фергюсону хорошо подумать перед тем, как еще раз выходить в клетку. Напомним, Тони Фергюсон после 12 побед проиграл три последних- боя и его карьера явно идет на спад.
- Он подрался три последних боя — во всех поединках над ним доминировали. Там разные стили были - и ударник, и грэпплер. Дариуш, Оливейра, Гэтжи — они все доминировали над ним как в стойке, так и в партере. Когда тебе 38 лет, я думаю, надо тормозить. Когда ты бой за боем начинаешь получать нокауты, это влияет на твоё здоровье. У Фергюсона больше десяти детей, и он должен их воспитывать. Так что нужно думать о будущем, а не только о бойцовской карьере. Как ты будешь жить, когда тебе за 50 будет? - сказал Нурмагомедов на своей пресс-конференции.
Отметим, что Фергюсону действительно, уже 37 лет. У него с 2015 по 2020 год пять раз был запланирован бой против Хабиба, и каждый раз поединки по каким-то причинам отменялись.