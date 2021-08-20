Финальный трейлер фильма "Вечные" от Marvel показали россиянам

На YouTube опубликовали последний трейлер фильма "Вечные" от Marvel на русском языке. Картина посвящена одноименной расе, которая на протяжении семи тысяч лет приглядывала за человечеством, при этом никак не вмешиваясь даже в самые кровопролитные конфликты. В трейлере начинают спрашивать, с чем связан такой нейтралитет по отношению к человечеству. И после этого на несколько секунд показывают Галактуса - одного из самых могущественных персонажей Marvel в оригинальных комиксах, периодически уничтожающих различные миры.
Отметим, что премьера «Вечных» намечена на 5 ноября.